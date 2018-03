"Das ist Machtmissbrauch in niederösterreichischer Reinkultur": SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder schoss sich am Freitagvormittag voll auf den Parlamentspräsidenten, den Niederösterreicher Wolfgang Sobotka (ÖVP), ein. Anlass dafür war, dass die ÖVP-FPÖ-Koaltion am Donnerstagabend den SPÖ-Antrag für einen Untersuchungsausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) unter Berufung auf ein Gutachten, das der Nationalratspräsident beauftragt hatte (NÖN.at berichtete) als unzulässig abgeblockt hatte.

"Schwarz/Blau wehrt sich gegen Aufklärung", wetterte Schieder. Sobotka, der zuvor als Innenminister für das BVT zuständig war, missbrauche sein Amt und und instrumentalisiere das Parlament dafür. Nicht der Präsident, sondern der Geschäftsordnungsausschuss hätte ein Prüfungsrecht für den Antrag.

"Wir lassen uns nicht mundtot machen"

Es würden "alle Register gezogen", um Aufklärung abzuwürgen, sagte der aufgebrachte SPÖ-Klubchef: "Wir lassen uns nicht mundtot machen." Die SPÖ ruft jedenfalls den Verfassungsgerichtshof an.

ÖVP und FPÖ hatten den U-Ausschuss zur Affäre beim Nachrichten- und Geheimdienst abgelehnt, weil es dabei um "Kraut und Rüben" gehe. Der Inhalt des U-Ausschusses sei nicht eingegrenzt gewesen, lautete die Argumentation.

Im Büro von Nationalratspräsident Sobotka hieß es auf NÖN-Anfrage vorerst, man reagiere darauf nicht.