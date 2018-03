Im Nationalrat krachten am Montag die SPÖ und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wegen der Vorwürfe und Ermittlungen gegen fünf Mitarbeiter im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) aufeinander. Kickl sei es bei den Hausdurchsuchungen beim Bundesamt um „maximale Einschüchterung“ der Beamten und ein „Signal an die rechte Szene“ gegangen, kritisierte Kern bei einer Sondersitzung mit einer Dringlichen Anfrage an den Innenminister.

"Mich werden Sie nicht mundtot machen. Ich führe mein Ministerium gesetzeskonform“, polterte Kickl bei seiner Antwort von der Regierungsbank aus, auf der Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Ärger der SPÖ allerdings fehlte.

Die Affäre um den Nachrichten- und Geheimdienst BVT beherrscht seit Tagen die Innenpolitik. Jetzt jagt eine Sondersitzung die andere. Am Montag stand zuerst die Sondersitzung des Nationalrats am Programm, am Abend dann jene des Nationalen Sicherheitsrats. Am Dienstag folgt dann eine Sitzung des ständigen Unterausschuss des Innenausschusses. Danach ist damit zu rechnen, dass die SPÖ grünes Licht für einen Antrag auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt (noen.at berichtete). Der U-Ausschuss ist damit so gut wie fix.

SPÖ: „Kein Beitrag Kickls zur Aufklärung“

„Es ist schlimmer als Umfärbung“, prangerte SPÖ-Hauptredner Kern an. Er werfe dem Innenminister vor, dass es eine nachhaltige Beschädigung des Sicherheitsapparates gebe. Kickl habe bisher „keinen Beitrag zur Aufklärung“ geleistet. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder legte wenig später nach, man habe mit der Wortmeldung des Ministers wieder keine Antworten bekommen.

SPÖ-Chef Kern ging besonders ausführlich darauf ein, dass bei der Razzia im Bundesamt auch eine Reihe von Daten beschlagnahmt worden seien. Für die SPÖ sind das „vermutlich die sensibelsten Daten der Republik“, weil auch die Rechtsextremismusdatei darunter sei. Das BVT habe im Vorjahr auch einen Auftritt Kickls bei einem Treffen Rechter beobachtet. Die Razzia sei daher „ein mehr als einschüchterndes Vorgehen“, mit dem genau jene unter Druck gesetzt würden, die gegen Rechtsextremismus vorgehen. Für Kern ist das „ein Signal an die rechte Szene““.

Kickl: „Soll das ein Putsch sein?“

„Sie betreiben ein linkes Spiel“, konterte der Innenminister wenig später. Es gehe der SPÖ darum, „mir um jeden Preis irgendetwas am Zeug flicken“, donnerte Kickl den Sozialdemokraten entgegen. Dabei handle es sich bei den Ermittlungen gegen fünf Mitarbeiter des BVT, darunter dessen inzwischen suspendierter Leiter Peter Gridling, um ein rechtstaatlich korrektes Vorgehen. Die Justiz sei via Korruptionsstaatsanwalt Herrin des Verfahrens.

„Auch wenn es ihnen nicht passt, die Sicherheit Österreichs ist nicht gefährdet“, wenn es Ermittlungen gegen fünf Beamte gebe. „So etwas soll ein Putsch sein?“, fragte der Minister rhetorisch. Die SPÖ störe vielmehr, dass er als Ressortchef für die kleinen Polizisten eintrete und für die Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan sei.

ÖVP-Sicherheitssprecher Werner Amon warf der SPÖ vor, diese vergieße „Krokodilstränen“. Denn bei den im Bundesamt illegal nicht gelöschten Daten gehe es um Unterlagen des SPÖ-„Parteianwaltes“ Gabriel Lansky. Interessant sei es schon, welche Nervosität nun wegen dieser Unterlagen bei der SPÖ ausbreche.

Die Frage sei auch, ob für einen Untersuchungsausschuss jetzt der richtige Zeitpunkt sei. Aber, so betonte Amon: Aufklärung tue Not in jeder Hinsicht, aber jetzt seien einmal die Gerichte und die Justiz am Wort.

Rosenkranz wäre froh über U-Ausschuss

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz spottete, es gebe für die Sondersitzung und die Aufregung gar keinen Anlass. Diesen sehe nur eine linke Blase mit ihren „journalistischen Mitbrüdern und Mitschwestern“. Wenn die SPÖ außerdem Antworten vom Bundeskanzler wolle, müsse sie an diesen die Anfrage stellen.

Kickl habe ohnehin von Anfang an nie das Vertrauen der SPÖ gehabt, wetterte der freiheitliche Fraktionschef. Aber er „wäre froh“ über einen Untersuchungsausschuss, meinte Rosenkranz. Denn dort würde sich die SPÖ „bis auf die Knochen blamieren“.

Neos-Chef Matthias Strolz erklärte, es gehe darum, ob sich die Bevölkerung auf die Arbeit der Polizei verlassen könne. Deswegen sei diese Thematik „so sensibel“. Natürlich seien viele Fragen noch nicht ausreichend geklärt durch den Innenminister. Deswegen werde wahrscheinlich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kommen. Er zitierte Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der in sozialen Medien verkündet habe, dass es im Bundesamt für Verfassungsschutz einen „Staat im Staate“ gebe.

Der Blickwinkel müsse aber weiter sein. Die Vorwürfe gegen das BVT gehe auf Konvolute aus dem Juli des Vorjahres zurück. Es handle sich nicht um eine BVT-Affäre, sondern um eine „Affäre“ des Innenministeriums, das ab 2000 bis Dezember 2017 von der ÖVP „autoritär“ geführt worden sei und eine „Machtdynamik“ entwickelt habe.

Misstrauensantrag

Der Niederösterreicher Peter Kolba, Fraktionschef der Liste Pilz, wunderte sich, dass die Staatsanwaltschaft am Abend des 27. Februar plötzlich „Gefahr im Verzug“ im Bundesamt für Verfassungsschutz gesehen habe.

Der Schaden sei durch Kickl entstanden. Er brachte einen Misstrauensantrag ein, der aber keine Chance auf eine Mehrheit hatte. Der FPÖ hatte er Baldrian forte zur Beruhigung in der Sondersitzung mitgebracht.