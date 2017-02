„Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Mutter aller Auflösung.“ Nach diesem Satz von Thomas Aquin orientiert sich Hannes Ziselsberger, der vor rund einem halben Jahr die Caritas in der Diözese St. Pölten als neuer Direktor führt. Sein Ziel ist es, dass das Vorhaben der Landesregierung, aus Niederösterreich eine „soziale Modellregion“ zu machen, umgesetzt wird. Deswegen wird sich die Caritas weiterhin für die soziale Infrastruktur im Land einsetzen.

Ziselsberger ist überzeugt, dass auch die künftige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das im Visier hat: „Wir gehen davon aus, dass auch Johanna Mikl-Leitner als künftige Frau Landeshauptmann diesen Weg fortsetzen wird. Es gab ja auch eine gute Zusammenarbeit in der Zeit, in der sie als Landesrätin für Soziales die wichtigste Partnerin der Caritas war.“

"Niemand soll aufgrund von Armut hungern oder frieren müssen"

Die soziale Infrastruktur besteht für den Caritas-Direktor aus drei Elementen: Erstens die existenzielle Absicherung aller Menschen, die sich im Land aufhalten. Ziselsberger: „Niemand soll aufgrund von Armut hungern oder frieren müssen, niemand soll gänzlich am Rande der Gesellschaft stehen und seine Gesundheit gefährden. Die Caritas unterstützt hier auch dort noch, wo sonst niemand mehr helfen kann.“ In Zahlen: In der Diözese kann die Caritas im Jahr rund 300.000 Euro für rund 3.000 Haushalte mit etwa 7.000 Menschen einsetzen, um diesen aus Notsituationen zu helfen. Meist wird da jeweils mit kleineren Beträgen geholfen.

Zweitens ein soziales System für jene Menschen, die es allein nicht mehr aus Notsituationen herausschaffen oder dauernde Begleitung brauchen. Hier ist man in vielen Bereichen Partner des Landes, teilweise tritt man auch in Vorleistung. Etwa in der Hospizarbeit oder bei der Begleitung von Demenzerkrankten, wo die Caritas seit zehn Jahren eine Fachstelle für Demenzberatung anbietet. Ziselsberger hofft natürlich, dass diese Vorleistungen letztlich in eine Regelfinanzierung übernommen werden. Derzeit passiert es über Spenden.

Und eine dritte Säule sind engagierte, ehrenamtlich tätige Menschen. Ziselsberger: „Hier ist die Caritas Partnerin für die über 420 Pfarren der Diözese St. Pölten. Besuchsdienste, Integrationsaufgaben, Gruppen der Pfarrcaritas sind hier das große Rückgrat der Caritas St. Pölten.“ Nachsatz: „Gerade in einer Gesellschaft, die sich immer mehr polarisiert, halten wir es für wichtig, gemeinsame Werte zu finden, auf den Zusammenhalt zu achten, Bemühungen verschiedenster Gruppen auch wertzuschätzen.“

Womit man wieder bei Thomas von Aquin wäre: Ein gutes Augenmaß müsse Barmherzigkeit und Gerechtigkeit im Auge behalten, so Hannes Ziselsberger nicht zuletzt zu aktuellen Debatten im Sozialbereich: „Ich wünsche mir sehr, dass das Spannungsverhältnis zwischen den Wünschen nach absoluter Rechtlichkeit und nach absoluter Barmherzigkeit in einem gelingenden gesellschaftlichen Dialog geführt wird.“