Eine aus Niederösterreich stammende junge Sozialdemokratin folgt einer anderen SPÖ-Jungpolitikerin. Die in Klosterneuburg aufgewachsene jetzige SPÖ-Bezirksrätin in Wien-Alsergrund, Claudia O’Brien ist neue Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ.

Die 29-jährige folgt in dieser Funktion aus Schwechat stammenden Katharina Kucharowits nach. Erklärtes Ziel der neuen JG-Vorsitzenden ist, ein „kompromisslos ein Gegenmodell zu Schwarz-Blau“ aufzubauen.

2014 zur JG gekommen

Claudia O’Brien ist nicht nur in Klosterneuburg aufgewachsen, sondern hat in der Babenbergerstadt auch die Matura abgelegt. Mit dem Studium der Politikwissenschaft, in dem sie den Bachelor gemacht hat, verlagert sich ihr Lebensmittelpunkt nach Wien. Ihre politische Heimat ist der neunte Wiener Gemeindebezirk, der Alsergrund. Dort ist sie auch Bezirksrätin.

Erst 2014 kam sie zur Jungen Generation (JG). Das ist die offizielle Parteijugend der SPÖ neben der noch stärker links orientierten Sozialistischen Jugend (SJ), den sogenannten Jusos. In der JG war sie auch Frauensprecherin.

Ziel ist eine stärkere Verankerung auch in kleineren Städten und Gemeinden

Die nunmehrige Wienerin O’Brien hat bei ihrer neuen Aufgabe als österreichische JG-Chefin aber nicht nur den städtischen Bereich im Fokus, wo die jungen Sozialdemokraten ohnehin stärker verankert sind, sondern auch die Regionen abseits der Städte.

Wenn es gelänge, auch in kleineren Städten und Gemeinden sichtbar aufzutreten, könne damit die Basis für eine starke Sozialdemokratie geschaffen werden, meint Claudia O’Brien.

Es soll daher unter ihrem Vorsitz zu einer stärkeren Vernetzung mit Nicht-Regierungsorganisationen und Bürgerinitiativen kommen. Die Junge Generation solle ein „Brückenkopf der sogenannten Zivilgesellschaft in die politischen Institutionen“ sein, skizziert die frischgebackene JG-Bundesvorsitzende.

Alltagsprobleme der Jungen im Fokus

Man wolle sich vor allem auch der Alltagsprobleme der Jungen in Österreich annehmen. Dazu gehören vor allem auch die Schwierigkeiten für junge Menschen, billigen Wohnraum zu finden. Über die täglichen Probleme der Jungen wolle sich in kommenden Jahren „mit ganzer Motivation und Einsatz“ diskutieren, verspricht O’Brien.