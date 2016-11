Jetzt geraten sich ÖVP und SPÖ beim Thema „Arbeit“ politisch in die Haare. VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hatte in der Vorwoche die neue Kampagne seiner Partei präsentiert: „Alles Arbeit. Niederösterreich“. Ähnlich plakatiert allerdings auch die Landes-SPÖ. Deren Landesgeschäftsführer Robert Laimer sprach bei den VP-Forderungen sogar von „Dreistigkeit“.

Für Ebner und die ÖVP ist es der nächste Schritt nach den Änderungen bei der Mindestsicherung. Ebner: „Die Reform der Mindestsicherung war notwendig und richtig. Sie ist aber nur die eine Seite der Medaille, wenn es um soziale Absicherung und Gerechtigkeit gegenüber den Fleißigen geht. Wir stehen nicht nur an der Seite von jenen, die tagtäglich zur Arbeit gehen. Wir unterstützen auch jene, die keinen Arbeitsplatz haben und arbeiten gehen wollen.“

Wobei er seine Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner besonders erwähnte, die ein 500-Millionen-Euro-Paket zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit geschnürt habe. Jedenfalls werden nun über die VP-Homepage alle Fragen zu den einzelnen Jobprojekten beantwortet.

Bernhard Ebner

Für Robert Laimer ist diese Kampagne nicht ganz nachvollziehbar: „Wenn die ÖVP alles für Arbeit machen will, aber nicht bereit ist, den Arbeitnehmern einen Mindestlohn von 1.700 Euro brutto zuzugestehen, dann ist das eine Dreistigkeit, die ihresgleichen sucht.“

Und weiter: „Die ÖVP plakatiert, Arbeit muss sich wieder lohnen, aber offenbar ist es in der Dienstbotengesellschaft der ÖVP und auch der FPÖ, die beide gegen unsere Forderung nach 1.700 Euro Mindestlohn waren, so, dass sich Arbeit nicht lohnt, weil sie fair bezahlt wird, sondern weil jemand anderer noch weniger Geld zum Überleben bekommt.“ Was einen Seitenhieb auf die Neuregelung der Mindestsicherung bedeutet.

Den 1.700-Euro-Mindestlohn ließ wiederum Ebner so nicht stehen: „Die SPÖ will offensichtlich die Gewerkschaften abschaffen, wenn sie der Meinung ist, dass zukünftig die Politik und nicht mehr die Gewerkschaft die Kollektivverträge verhandeln soll.“