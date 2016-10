Das Freihandelsabkommen mit Kanada hängt an einem seidenen Faden. Nachdem die belgische Region Wallonien bis zum Wochenende die Zustimmung zu CETA blockiert hatte, zeigte sich Kanadas Regierung enttäuscht, hofft aber wie EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, noch auf eine Unterzeichnung des Vertrags am Donnerstag.

Während sich die Wallonen den Unmut der CETA-Befürworter zugezogen haben, sind sie für die Opposition im NÖ Landtag die Vorbilder. „Auch Niederösterreich sollte Wallonien werden“, sagte Helga Krismer, die Klubobfrau der Grünen, die bedauerte, dass sich der NÖ Landtag nicht geschlossen gegen das umstrittene Abkommen einsetzt. „Aber wir werden sicher noch die Chancen dazu bekommen“, ist Krismer zuversichtlich, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Vor allem von der Abstimmung des Handelsvertrages in den nationalen Parlamenten erhofften sich die Gegner weiteren Widerstand.

Auch SPÖ fürchtet Schaden für das Land

Für eine verbindliche Volksabstimmung setzt sich die FPÖ ein, die in der Landtagssitzung am Donnerstag gemeinsam mit der Liste Frank unter dem Titel „Nein zu CETA – Sicherheit für unser Land“ eine Aktuelle Stunde beantragt hat. Für FPNÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl sind vor allem die Investitionsgerichte ein Dorn im Auge: „Ausländische Investoren können die Vertragspartner in einer Paralleljustiz nach CETA-Recht verklagen, wenn ihnen durch Umweltschutz- oder Gesundheitsmaßnahmen Gewinne entgehen“, wettert Waldhäusl, der vor allem die SPÖ ins Visier nimmt.

„Der Bundeskanzler macht Umfragen, wo 90 Prozent Nein zu CETA sagen. Dann lässt er ein Volksbegehren zu und fällt dann erneut um und ihr steht hinter ihm.“ Und wahrlich tat sich die Landes-SPÖ schwer. Klubobmann Alfredo Rosenmaier & Co stellen sich in dieser Frage gegen die Bundespartei und sind gegen CETA. „Das Handelsabkommen ist fatal. Viele Punkte werden sich negativ auf Niederösterreich, die Landwirtschaft und die Gemeinden auswirken. Es profitieren nur die Konzerne. Aber dank Kern ist die Diskussion erst in Gang gekommen “ sagt Herbert Thumpser (SPÖ).

Einzig die ÖVP sowie der Abgeordnete Walter Laki von der Liste Frank traten vehement für das Abkommen ein. „Wir brauchen in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit diese Handelsabkommen“, betonte Michaela Hinterholzer (ÖVP).

Debatte über CETA

Michaela Hinterholzer, ÖVP | NOEN, ZVG

„Jeder zweite Arbeitsplatz ist mit dem Export verbunden. Wir brauchen starke Handelsbeziehungen. Wir brauchen CETA.“

Michaela Hinterholzer, ÖVP

Alfredo Rosenmaier, SPÖ | NOEN, ZVG

„Kern hat durch seine Verhandlungen viel erreicht. Aber ich werde als Bürger dennoch das Volksbegehren gegen CETA im Jänner unterschreiben.“

Alfredo Rosenmaier, SPÖ

Gottfried Waldhäusl, FPÖ | NOEN, ZVG

„Die Zusatzpapiere sind nicht Bestandteil des Vertrages und daher das Papier nicht wert, auf dem sie stehen.“

Gottfried Waldhäusl, FPÖ

Helga Krismer, Grüne | NOEN, ZVG

„Mit CETA kommen die US-Amerikaner über die Hintertür nach Europa.“

Helga Krismer, Grüne