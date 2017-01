Die Debatte um die Dr. Erwin-Pröll-Privatstiftung ist nun in der Landespolitik angekommen. Gemeinsam mit ihrer Bundes-Rechnungshofsprecherin Gabriele Moser erklärten die NÖ Grünen in einer Pressekonferenz in Wien, dass bei der Stiftung ein mehrfacher Rechtsbruch begangen worden sei.

NÖ Klubobfrau Helga Krismer: „Es liegt Gesetzesbruch im Sinne des niederösterreichischen Kulturförderungsgesetzes vor.“ Die Förderungen für die Stiftungen wären aber nicht im Kulturbericht des Landes veröffentlicht worden.

Dem kontert Pröll-Sprecher Peter Kirchweger, dass nicht nach dem Kulturförderungsgesetz, sondern nach den allgemeinen Richtlinien des Landes gefördert worden wäre. Deswegen sei der Vorwurf des Rechtsbruchs falsch. Und VP-Klubobmann Klaus Schneeberger sprach von einem „absurden“ Vorwurf.

Die Landes-FPÖ wiederum will Aufklärung über die Stiftung. Dennoch will die Partei den Antrag der Grünen auf eine Aktuelle Stunde im NÖ Landtag zu dem Thema nicht unterstützen.