Der jüngst veröffentlichte Bericht der Volksanwaltschaft über zum Teil massive Missstände in Österreichs Alten- und Pflegeheimen hat eine heftige Debatte ausgelöst. Darin wurde über „strukturelle Defizite“ berichtet. In diversen Heimen in Österreich sollen gravierende Vernachlässigungen und Hygiene-Mängel beanstandet worden sein. Auch von zeitigen Zu-Bett-Bringen und ungerechtfertiger Medikamentenverabreichung an „unruhige Menschen“ wurde berichtet. In NÖ-Heimen wurde keine dieser massiven Verfehlungen festgestellt.

Neue Anlaufstelle für Beschwerden seit April

Deshalb wehrt sich Niederösterreichs Soziallandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP): „Pauschale Verurteilungen sind unzulässig und kontraproduktiv. Im Zen-trum unserer Bemühungen stehen ganz klar die Menschen.“ Deshalb habe man in Niederösterreich begonnen, neben der Sicherung und Forcierung der Pflegequalität, auch gezielt die Rechte und Ansprüche der Heimbewohner in den Mittelpunkt zu stellen. Seit April führt die NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft eine neue Anlaufstelle für Beschwerden, die auch proaktiv und präventiv vorgehen wird.

„Auch wenn in einzelnen Heimen auch in NÖ von Defiziten gesprochen wurde, darf nicht auf alle Heime geschlossen werden“, wehrt sich auch Dietmar Stockinger, Obmann der ARGE NÖ Heime, gegen die Anschuldigungen.