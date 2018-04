Niederösterreichs Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hat keine weite Anreise: In Wien treffen am Donnerstag dieser Woche die Finanzreferenten der Bundesländer zusammen. Ganz oben auf der Tagesordnung steht, wie es nach der von rot-schwarzen Koalition im Vorjahr mit Beginn 2018 abgeschafften Pflegeregress, dem Zugriff auf Vermögen von Pflegeheimbewohnern, weitergeht. Der Bund hat im Budget nur 100 Millionen Euro als Ersatz für Länder und Gemeinden veranschlagt. Länder, Städten und Gemeinden fordern weit mehr Geld – bis zu 650 Millionen Euro pro Jahr.

Unter dem turnusmäßigen Vorsitz der Wiener Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) werden die Landesräte ihren Kurs für den Pflegekonflikt festlegen. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat angekündigt, sein Ressort wolle sich bis Ende April einen Überblick verschaffen, wie hoch tatsächlich der finanzielle Ausfall für die öffentliche Hand durch das Ende des Pflegeregresses in Alten- und Pflegeheimen, in denen rund 75.000 Menschen leben, ist. Länder und Gemeinden haben betont, sich mit 100 Millionen Euro nicht abspeisen lassen zu wollen.

Inzwischen ist eine weitere Frage auf den Verhandlungstisch gekommen, der ebenfalls viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auch in Niederösterreich betrifft. Es geht dabei darum, dass der Pflegeregress für die 24-Stunden-Betreuung daheim auch nach der Abschaffung in den Pflegeheimen weiter gilt. Das bedeutet, dass diese Form der Betreuung, die an sich billiger ist als die Heimpflege damit in Relation teurer geworden ist. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist daher der Wortführer jener (Landes)Politiker, die auch auf eine Abschaffung des Pflegeregress bei der 24-Stunden-Betreuung daheim drängen.

Kein Durchblick bei den Förderdaten

Die Problematik um die Frage, wer die finanziellen Löcher durch den Wegfall des Pflegeregresses stopft, ist nicht das einzige brisante Thema auf der Tagesordnung der Finanzlandesräte im Ares-Tower auf der Donauplatte in Wien-Donaustadt. Es geht auch um die sogenannte Transparenzdatenbank. Diese soll Einblick in die Fördermittel der Bundesländer geben. Zwar ist das schon seit mehr als fünf Jahren geplant, aber einen Überblick und eine sinnvolle Einsichtmöglichkeit gibt es nach wie vor nicht, weil zumindest ein Teil der Bundesländer die Transparenzdatenbank bisher nicht mit den nötigen Zahlen „gefüllt“ hat – offenbar um sich bei Förderungen nicht vom Bund in die Karten schauen zu lassen.

Drittes Schwerpunktthema ist die Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs und der Beitrag des Bundes. Das ist speziell den Wienern und den Vertretern der Ostregion, also auch Niederösterreich und dem Burgenland, ein besonders Anliegen. Grundsätzlich wehren sich die Länder und die Finanzlandesräte dagegen, dass der Bund neue Gesetze – wie die Abschaffung des Plfegeregresses – beschließt, für deren Kosten dann Länder und Gemeinden zusätzlich zahlen müssen.