Vor zwei Jahren wurden unter dem Dach der NÖ.Regional.GmbH die Dorf- und Stadterneuerung und das Regionalmanagement vereint. Seitdem hat sich laut ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav viel verändert: „Wir sind das erste und einzige Bundesland, das ein derartiges Modell aufgebaut hat. Von der Katastralgemeinde bis zur Kleinregion sind nun alle Ebenen bedient und das Durchfragen von Förderstelle zu Förderstelle wurde damit Geschichte.“

Vor allem die Bürgermeister Niederösterreichs profitieren von der NÖ.Regional, so Walter Kirchler, Geschäftsführer der NÖ.Regional. Fünf Regionalberater gibt es in Niederösterreich, die die Bürgermeister in Anliegen der Regionalentwicklung unterstützen.

Steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenraten und Migration

Die Reduzierung von elf auf sechs Bürostandorte konnte zudem Kosten sparen. Ein großer Meilenstein der letzten zwei Jahre sei die Bestimmung der fünf Hauptregionsstrategien gewesen, sagt Bohuslav. Darunter fallen Dorf- und Stadterneuerung, die Betreuung von Kleinregionen, Mobilitätsmanagement und Verkehrsberatung sowie die Betreuung von EU-Kooperationen und die Entwicklung von regionalen Impulsprojekten. Ein konkretes Anliegen ist dabei natürlich der Breitbandausbau, der den Wirtschaftsstandort Niederösterreich kräftigen soll.

Zwei globale Entwicklungen beschäftigen die NÖ.Regional besonders, erklärt Petra Bohuslav. Einerseits handelt es sich um die Digitalisierung 4.0 und andererseits um die demografische Entwicklung. Steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenraten und Migration beeinflussen die Lebensbedingungen in den Gemeinden enorm. Die Bearbeitung dieser Entwicklungen wird die zentrale Aufgabe der NÖ.Regional in den kommenden Jahren sein.