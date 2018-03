Der Untergang Österreichs durch den „Anschluss“ an das Deutsche Reich vollzog sich in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938. Und er lässt sich auch aus niederösterreichischer Sicht betrachten.

Da ist einmal Bundespräsident Wilhelm Miklas zu nennen, der den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum neuen Kanzler ernannte, noch ehe erste Wehrmachtseinheiten die Grenze zu Oberösterreich überschritten hatten. Miklas war 1872 in Krems zur Welt gekommen und von 1905 bis 1922 Direktor des Gymnasiums Horn.

Die Dämme brachen rasch. Landeshauptmannstellvertreter Julius Kampitsch bekannte sich als – bisher illegaler – Nazi und übernahm die Macht. Aber nur ein paar Stunden, dann wurde er von Roman Jäger, Rechtsanwaltsanwärter aus Spitz an der Donau, als Gauleiter verdrängt.

Der Rathausplatz in St. Pölten im Fahnenschmuck. Er hieß zwischen 1938 und 1946 Adolf-Hitler-Platz. | Stadtarchiv St. Pölten, Stadtarchiv St. Pölten

Am 12. März war Adolf Hitler in Linz eingetroffen. Seine Fahrt nach Wien wurde zu einem wahren Triumphzug und führte ihn natürlich durch Niederösterreich. Per Bahn hatte er zum Beispiel St. Pölten erreicht, wo er im Hotel Pittner den Mittagsschlaf hielt. Am 15. März jedenfalls verkündete er auf dem Heldenplatz „vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich“.

Sofort mit dem Einmarsch der deutschen Truppen begann die Verfolgung echter oder vermeintlicher Gegner des Nationalsozialismus, „Judengeschäfte“ wurden verwüstet, die Inhaber gedemütigt.

Die Geheime Staatspolizei verhaftete führende Vertreter des verhassten alten Systems. Landeshauptmann Josef Reither und Bauernbunddirektor Leopold Figl wurden in das KZ Dachau verbracht.

Propagandaplakat mit dem Stimmzettel über die Volksabstimmung zum Anschluss am 10. April 1938. | Stadtarchiv St. Pölten

Viele warben dann um ein Ja zur so genannten Volksabstimmung am 10. April 1938. Nicht nur Wiens Erzbischof Theodor Kardinal Innitzer und die österreichische Bischofskonferenz, auch führende Vertreter der niederösterreichischen Sozialdemokratie, Karl Renner und Heinrich Schneidmadl. In Niederösterreich wurde die Volksabstimmung für Hitler zu einem fast hundertprozentigen Erfolg.

Das Land erhielt einen neuen Namen – „Niederdonau“ – und veränderte seine Ausdehnung wie seit Jahrhunderten nicht. Mit 15. Oktober 1938 wurde Niederdonau um das Nordburgenland vergrößert und gleichzeitig um 97 Randgemeinden von Wien, die dem neuen Gau Groß-Wien zugeschlagen wurden, verringert. Am 1. April erfolgte die Eingliederung der südmährischen Kreise Znaim, Nikolsburg und Neubistritz.

Mit der NS-Hochburg Krems sollte das Land nun sogar eine Hauptstadt erhalten. Am 18. Juli 1938 offiziell zur Gauhauptstadt erklärt, fiel ihr Ausbau aber dem bald beginnenden Krieg zum Opfer und blieb unvollendet.

An der Spitze des Landes gab es ebenso Veränderungen. Der ehemalige Stadtrat von St. Pölten, Hugo Jury, ersetzte im Mai 1938 den unerfahrenen Gauleiter und Landeshauptmann Roman Jäger. Im Herbst wurde sein Stellvertreter Julius Kampitsch gegen den Reichsdeutschen Karl Gerland ausgetauscht.

Die Enteignung der jüdischen Bevölkerung

Das NS-Regime zielte auf eine radikale Spaltung der Bevölkerung. Sie wurde in politisch, sozial und natürlich „rassisch“ angepasste „Volksgenossen“ und in unerwünschte „Gemeinschaftsfremde“ getrennt.

Die Enteignung der jüdischen Bevölkerung geriet zum größten Raubzug in der niederösterreichischen Geschichte seit der Gegenreformation. Die jüdische Bevölkerung wurde zunächst eingeschüchtert und zur Flucht gezwungen. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten Mitglieder von SS und SA sowie andere Nationalsozialisten zahlreiche Synagogen und drangen in jüdische Häuser und Geschäfte ein. Sie zertrümmerten Fenster- und Auslagenscheiben, trieben jüdische Bewohner und Bewohnerinnen zusammen und hielten diese mehrere Tage gefangen. Damals wurden die letzten jüdischen Geschäfte geschlossen. Das Inventar und die Lagerbestände wurden der NS- Volkswohlfahrt übergeben und vor Weihnachten an bedürftige „Volksgenossen“ verteilt.

Die Bilanz der nationalsozialistischen Judenpolitik war verheerend. Hatte die Volkszählung 1934 in Niederösterreich noch 7.716 Juden und Jüdinnen ausgewiesen, so waren es Ende 1944 nur noch 118.

Doch da blicken wir bereits in die Jahre nach dem Anschluss. Dennoch hier weitere Zahlen: Von den etwa 2.400 niederösterreichischen Roma, Sinti und Lovara wurden fast 85 Prozent ermordet. Mehr als 20.000 Menschen aus fast ganz Europa leisteten in den elf KZ-Nebenlagern von Mauthausen in Niederösterreich Zwangsarbeit. Allein im KZ Melk kamen 4.800 Häftlinge um; das war mehr, als die Stadt Melk an Einwohnern zählte.

Der Angriff alliierter Bomber auf niederösterreichische Städte kostete etwa 4.000 Menschen das Leben. Allein in Wiener Neustadt gab es fast 800 Tote, in St. Pölten waren es fast 600 Tote. Auf den Schlachtfeldern ließen circa 36.900 niederösterreichische Soldaten ihr Leben; die Anzahl der dauernd Vermissten wird mit 18.000 angenommen.