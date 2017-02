„Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben.“ Mit diesem Satz geißelte im Jahr 1941 der damalige St. Pöltner Bischof Michael Memelauer in seiner Silvesterpredigt die Euthanasie-Politik der Nationalsozialisten. Als einziger Bischof in der damaligen Ostmark. 75 Jahre später wird nun der Text dieser Predigt in Form einer Broschüre der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Der Predigttext ist im Diözesanarchiv in St. Pölten aufbewahrt. In Zusammenarbeit mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) wurde er nun als Broschüre – erhältlich im Diözesanarchiv – herausgegeben. Bischof Memelauer hatte die Diözese St. Pölten von 1927 bis 1961 geleitet. Er war dem Nazi-Regime immer kritisch gegenübergestanden. In der besagten Predigt wandte er sich gegen die Massentötungen von kranken und behinderten Menschen.

Bei der vorwöchigen Präsentation der Broschüre sagte Bischof Klaus Küng zu der Silvesterpredigt: „Bischof Memelauer hatte den Mut, laut zu widersprechen. Seine Worte lehren uns, dass man dort nicht schweigen dürfe, wo Unrecht das Menschsein bedroht, denn das Böse lebt vom Schweigen der Guten.“