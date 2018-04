Digitalisierung, besserer EDV-Unterricht an Österreichs Schulen, eigene sogenannte Notebook- beziehungsweise Tabletklassen: Ausbildung und Einsatz der modernen Technik im Unterricht ist eines der Ziele der Schulpolitik. In vielen mittleren und höheren Schulen, für die der Bund verantwortlich ist, gibt es allerdings keine eigenen EDV-Räume.

In Niederösterreich waren zu Beginn dieses Jahres insgesamt 59 Bundesschulen mit „Computersälen“ ausgestattet. Das geht aus einer Antwort von Bildungsminister Heinz Faßmann, die der NÖN vorliegt, auf eine parlamentarische Anfrage von Neos-Chef Matthias Strolz zur Digitalisierung in den Schulen hervor. Den Neos ist die die Schulpolitik seit ihrem Parlamentseinzug 2013 ein besonderes Anliegen.

Niederösterreich liegt in dieser Statistik damit hinter Wien mit 96 Bundesschulen mit EDV-Räumen und auch hinter der Steiermark mit 67 Bundesschulen, die einen eigenen Computersaal haben, auf Platz drei im Ranking der österreichischen Bundesländer. Knapp hinter Niederösterreich folgt Oberösterreich mit 57 Bundesschulen mit EDV-Raum. Praktisch die Hälfte der niederösterreichischen Bundesschulen mit EDV-Saal, nämlich 30, befinden sich in Allgemein Bildenden Höheren Schulen (AHS).

Laptop-Klassen in gut fünf Prozent der Pflichtschulen

Allerdings wird in den Schulen selbst offenbar stärker auf den Einsatz der modernen Technologie in den Klassenzimmern selbst gesetzt. Das zeigt eine Auswertung von Daten über sogenannte Notebook- beziehungsweise Laptop-Klassen an den österreichischen Schulen.

Dazu liegen allerdings umfassendere Zahlen vorerst nur für das Schuljahr 2015/16 basierend auf einer Erhebung der Infrastruktur durch das Schulministerium vor. Demnach wurden zu dem Zeitpunkt in 5,4 Prozent der Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Neue Mittelschulen und andere) sogenannte Notebook- oder Laptop-Klassen geführt.

Deutlich höher war der Anteil von Laptop-Klassen allerdings an höheren Schulen. Im Schuljahr 2015/16 gab es in einem Drittel der mittleren und höheren Bundesschulen (AHS, BHS u. a.) sogenannte Notebook- oder Laptopklassen, teilte Bildungsminister Faßmann mit. Exakt waren das in 35,1 Prozent der Bundesschulen der Fall. Jetzt dürften es noch mehr sein. „Es ist davon auszugehen, dass diese Werte mittlerweile höher sind“, wird in der Antwort des Bildungsministers hingewiesen.