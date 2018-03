Vor dem für Donnerstag dieser Woche angesetzten Beschluss des Nationalrats, mit dem das ab 1. Mai geltende komplette Rauchverbot in Gaststätten nun doch nicht kommt, spitzt sich die öffentliche Auseinandersetzung neuerlich zu. Die Uniko, die Dachorganisation der Rektoren der österreichischen Universitäten, stellte sich am Dienstag ausdrücklich hinter das Anti-Rauch-Volksbegehren, während die ÖVP-FPÖ-Koalition die Aufweichung des Qualm-Verbots in Lokalen durchziehen will.

Blimlinger: „Ein massiver Rückschritt“

Die Uniko mit Eva Blimlinger, derzeit Präsidentin der Rektorenvereinigung, betonte, man halte es für sinnvoll, das 2015 – von SPÖ und ÖVP – beschlossene Gesetz zum Nichtraucherschutz ab 1. Mai 2018 „vollständig“ umzusetzen. Die türkis-blaue Koalition will diese Regelung kurzfristig kippen und im Wesentlichen bei der Trennung in Raucher- und Nichtraucherbereiche in Lokalen bleiben.

Für das „Don’t smoke“-Volksbegehren, das erst in der Einleitungsphase ist und noch bis zum 4. April läuft, haben bisher mehr als 535.000 Menschen unterschrieben. Damit sind schon jetzt mehr Unterstützer fix, als bei der Mehrheit der Volksbegehren bisher in Österreich – und das noch vor der eigentlichen Eintragungswoche für das Volksbegehren.

Blimlinger begründet die Position der Rektoren damit, dass eine Kehrtwende, wie sie von der Bundesregierung eingeleitet werde, ein „massiver Rückschritt“ in der Gesundheitspolitik sei. Angesichts der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Rauchen und das Passiv-Rauchen sei dies eine „unverantwortliche Vorgangsweise“, betonte sie in einer Uniko-Aussendung. Die Uniko hoffe daher, dass mit einer starken Unterstützung des Volksbegehrens ein Umdenkprozess in der Bundesregierung einsetzen werden.

ÖVP sieht sich an den Koalitionspakt gebunden

Danach schaut es allerdings trotz mehr als einer halben Million Unterstützer für das Anti-Rauch-Volksbegehren knapp vor dem Parlamentsbeschluss nicht aus. Im Gegenteil: Neben der FPÖ, die die treibende Kraft in der Regierung für eine Aufweichung des Rauchverbots ab Mai ist, steht auch der ÖVP-Parlamentsklub aus Koalitionsräson zu der im Koalitionspakt mit den Freiheitlichen vereinbarten Lockerung des Rauchverbots.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger verteidigt das mit Hinweis auf das Koalitionsabkommen und dem Verweis, dass der Schutz Jugendlicher ausgeweitet werde. Für Jugendliche unter 18 Jahren kommt ein Rauchverbot, beim Autofahren ist Rauchen verboten, wenn Minderjährige mitfahren.

Ob die ÖVP-Fraktion der kurzfristigen Änderungen zustimmen werde, obwohl die ÖVP-Landeshauptleute keine Freude damit haben und auch ÖVP-regierte Landeshauptstädte dagegen sind? „Davon gehe ich aus“, sagte ÖVP-Klubchef Wöginger, der selbst 2015 noch für die strengere Regelung gestimmt hatte.