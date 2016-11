Jawurek nun offiziell an Spitze des Militärkommandos NÖ .

Martin Jawurek ist nun offiziell neuer Militärkommandant von Niederösterreich. Im Oktober war der 50-Jährige in diese Funktion bestellt worden, am Mittwoch überreichte ihm Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) das Dekret in St. Pölten.