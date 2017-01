Die „Dr. Erwin Pröll Stiftung“ brachte den Bundesrechnungshof in der Vorwoche in kleinere Turbulenzen. Am Montag hatte man plötzlich verkündet, dass man demnächst mit einer Prüfung beginnen werde. Einen Tag später kam der Rückzieher, weil der Landesrechnungshof mittlerweile prüft. Deswegen will man in Wien nun das Ergebnis aus NÖ abwarten.

Der Landesrechnungshof war auch schon davor aktiv geworden. Auf eine Anfrage von ÖVP-Landtagspräsident Hans Penz verfasste man einen „Wahrnehmungsbericht“ zu den Förderungen, die die Stiftung mit Beschlüssen der Landesregierung erhalten hat. Das Ergebnis: Diese Mittel in der Höhe von insgesamt 1.350.000 Euro seien noch alle vorhanden und demnach nicht missbräuchlich verwendet worden.

Was zu einer heftigen Kritik durch Grünen-Klubobfrau Helga Krismer führte, die den Vorwurf äußerte, dass sich die ÖVP bei Landesrechnungshofdirektorin Edith Goldeband einen Persilschein bestellt habe. Eine Prüfung sehe anders aus. Deswegen wurden auch in einem offenen Brief sechs Fragen von Krismer an Direktorin Goldeband übermittelt.

Direktorin Edith Goldeband | Erich Marschik

Dieser Angriff von Krismer führte zu einer heftigen Reaktion von VP-Klubobmann Klaus Schneeberger. „Krismer ist aus allen Fugen geraten“, so Schneeberger. Sie werde immer mehr zum Anhängsel der Bundespartei der Grünen. Sie wisse seit fünf Jahren von der Pröll-Stiftung.

Im Bund legten die Grünen ebenfalls nach, indem Rechnungshofsprecherin Gabriela Moser davon sprach, dass das Handeln des Landesrechnungshofes auf Anfrage des Landtagspräsidenten „den Geruch einer gewissen Gefälligkeit“ habe. Was im Landesrechnungshof erstaunt registriert wurde. Immerhin sei man ein Organ des NÖ Landtages. Und VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner reagierte zynisch auf Mosers Pressekonferenz, weil es zu der Stiftung nicht viel Neues gegeben habe. Der Neuigkeitswert sei so gering gewesen, „dass nicht einmal Helga Krismer es für wert befunden hat, nach Wien zu fahren“, so Ebner.

Erstmals reagierte übrigens auch die Landes-SPÖ auf die Debatte rund um die Stiftung. Landesgeschäftsführer Robert Laimer forderte, dass die Stiftung liquidiert und ein Fonds gegründet werde. Es sei an der Zeit, auch in NÖ einen „New Deal“ zu praktizieren, so Laimer. Die Reaktion der ÖVP: „Wenn er glaubt, er braucht einen New Deal, soll er zu seinem Kanzler Kern gehen, weil auf Bundesebene klappt die Zusammenarbeit nicht“, so VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. In NÖ würden ÖVP und SPÖ so gut zusammenarbeiten, dass es keines New Deals bedürfe.

Naderer: „Habe Akt nicht weitergegeben“

Inzwischen gibt es immer mehr Spekulationen, aus welchem Regierungsbüro der Förderungsakt zur Stiftung weitergegeben worden ist. Ins Visier geriet dabei auch der parteilose Landesmandatar Walter Naderer, ehemals Klub Frank. Gegenüber der NÖN erklärte Naderer, dass er ganz sicher nicht den Regierungsakt an die Wochenzeitung „Falter“ geschickt habe. Allerdings: Auch er habe Akte vom Klubdirektor des Klubs Frank, Werner Katschnig, erhalten.