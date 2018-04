Rund 85.000 Sternsinger waren heuer rund um Dreikönig in Österreich unterwegs. Die Österreicher haben dabei einmal mehr ihre Solidarität mit hilfsbedürftigen Menschen außerhalb Europas bewiesen. Denn nun steht fest, dass mit 17,46 Millionen Euro ein neuer Spendenrekord geschafft wurde. Das entspricht einem Plus von 2,12 Prozent.

Der Geschäftsführer der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, Jakob Wieser, freute sich über diese Entwicklung ganz besonders. „Die vollen Sternsingerkassen zeigen: Solidarität und Nächstenliebe sind Werte, die in Österreich hochgehalten werden“, meinte er in einer Aussendung. Er sage dafür „Dankeschön“.

Appell an die Bundesregierung zur Erhöhung der Hilfsmittel

Wieser nützte die Gelegenheit aber auch für einen Appell an die Bundesregierung, die bei den Mitteln für die Entwicklungshilfe sparen will und statt 20 nur 15 Millionen Euro bereitstellen möchte. Deswegen hat es im Außenministerium und im Finanzministerium noch Beratungen gegeben, um vor dem Beschluss des Budgets 2018/19 Ende April im Nationalrat noch Korrekturen vorzunehmen. Die Bundesregierung müsse sich an der Spendenfreudigkeit der Österreicher orientieren und die Entwicklungshilfe erhöhen, forderte Geschäftsführer Wieser.

Mit den Spenden aus der Sternsinger-Aktion der Katholischen Jungschar werden rund 500 Hilfsprojekte unterstützt. Damit wird armen Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien geholfen. Insgesamt können mit den Spenden bei der Dreikönigsaktion jährlich rund 10.000 Menschen unterstützt werden. Seit Beginn der Aktion im Jahr 1954 beträgt die Gesamtsumme der Spenden mittlerweile rund 435 Millionen Euro. Damit wurden laut Wieser rund 15.000 Hilfsprojekte in 20 Ländern seit dem Jahr 1954 unterstützt.