Als sich schon die meisten damit abgefunden hatten, dass am Sonntag doch noch kein Ergebnis vorliegen wird, stieg gegen 21 Uhr dann doch noch weißer Rauch auf. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP hatten sich auf ein neues, 40 Seiten umfassendes Regierungsprogramm geeinigt. Breite Zustimmung war in den ersten Reaktionen allerdings nicht zu verspüren.

SPÖ-Kanzler Christian Kern, der mit seinem Ultimatum an die ÖVP die Marathon-Verhandlungen ausgelöst hatte, bezeichnete das Ergebnis als „gutes Programm, das die Schnittmengen zwischen SPÖ und ÖVP gut abbildet“. Positiv auch die erste Stellungnahme von ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner.

Im Paket sollen – wie noch in der Nacht durchsickerte – unter anderem die Senkung der Lohnnebenkosten für Firmen, die Arbeitsplätze schaffen, enthalten sein. Dazu ein verschärftes Fremdenrecht mit einem Vollverschleierungsverbot. Weiters Zugangsbeschränkungen für die Universitäten und die Abschaffung der kalten Progression. Die heiklen Themen „Arbeitszeitflexibilisierung“ und „Mindestlohn“ wurden an die Sozialpartner ausgelagert.

"Sobotka hat sehr stark provoziert"

Wie die Parteigremien das Paket beurteilen, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Wobei SPÖ-Landesgeschäftsführer Robert Laimer gegenüber der NÖN klar deponierte, dass „die Art, wie der Konflikt ausgetragen wurde, auf beiden Seiten nicht in Ordnung war“. Wobei er gleichzeitig seinen niederösterreichischen Landsmann, ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, besonders kritisierte. Laimer: „Sobotka hat sehr stark provoziert.“ Deswegen halte er es mit Ex-Bundespräsidentschaftskandidat Andreas Khol von der ÖVP, der Sobotka wegen dessen Weigerung, das Gesamtpaket zu unterschreiben, im ORF gerügt hatte.

Mit SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern ging hingegen VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hart ins Gericht: „Bisher war von Kanzler Kern nur viel Show und Inszenierung zu sehen. Jetzt sollte endlich die Arbeit beginnen, das Ultimatum galt offensichtlich eher seiner Truppe. Wir fordern jedenfalls die Einbindung der Länder vor Abschluss der Verhandlungen. Denn ein Abnicken eines noch unbekannten Papiers wird es unter gleichberechtigten Partnern nicht geben. Kanzler Kern muss endlich weg von der Inszenierung hin zur Umsetzung.“

Den Ärger hatte Kanzler Christian Kern am Ende der Verhandlungen ausgelöst, indem die Länder mit Seitenhieben verbal praktisch verpflichtete, bei dem Paket der Bundesregierung mitzuziehen.

Große Aufregung um Sobotkas Unterschrift

Bei den Verhandlungen wurde einmal mehr klar, dass Kanzler Christian Kern und Innenminister Wolfgang Sobotka trotz des gemeinsamen Regierungspapiers nicht mehr zusammenfinden werden. Beim Verhandlungsmarathon soll Kern den VP-Minister weit nach Mitternacht mit der Aufforderung provoziert haben, er solle etwas vorlegen, obwohl der sein Papier schon abgeschlossen haben soll. Auf der anderen Seite kündigte Sobotka an, nur sein Kapitel, für das er als Minister verantwortlich ist, zu unterschreiben, aber nicht das Gesamtpaket, wie es Kern forderte.

Der Kanzler erklärte nach der Einigung am Sonntag dann auch in Richtung vor der Kamera, „ er könne sich nicht vorstellen, das nicht zu unterschreiben“. Und: „Wenn das jemand nicht unterschreibt, werden wir uns gemeinsam den Kopf über Konsequenzen zerbrechen müssen.“ Zu diesem Zeitpunkt war der Innenminister in Waidhofen an der Ybbs, wo er mit Bürgermeister Krammer den Wahlsieg der WVP feierte.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Angelobung in der Bundesversammlung. Vor ihm sitzend Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und Kanzler Christian Kern. Sie haben ihm am Montag über das Ergebnis der Verhandlungen berichtet. | APA

Und von wo aus er nochmals auf den Tisch legte, dass er nicht das ganze Paket unterschreibe. Sobotka zur NÖN: „Der Staatsvertrag ist auch nur vom Außenminister unterschrieben worden und die ganze Regierung hat sich daran gehalten.“ Außerdem könne sich der Kanzler nicht aussuchen, wer für die ÖVP unterschreibt. Kern habe keine Richtlinienkompetenz. Natürlich werde er, so Wolfgang Sobotka, im Ministerrat an der Umsetzung des neuen, überarbeiteten Regierungsprogramms mitarbeiten.

Bei den Funktionären an der Basis wurden die Marathonverhandlungen vielfach sehr skeptisch gesehen. Sowohl bei der SPÖ als auch der ÖVP. Mit dem Hinweis, dass die Bundesregierung auch ohne die Inszenierung neue Akzente setzen hätte können. Ähnlich formulierte es auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter, der derzeit den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz führt, in der ORF-Pressestunde.