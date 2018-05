Der 65-Jährige leitet derzeit die Diözese Gurk-Klagenfurt. Er löst in St. Pölten den 77 Jahre alten Klaus Küng ab, dessen Amtszeit nach Einreichen seines Rücktrittsgesuchs im Jahr 2015 verlängert worden war.

Bekannt gegeben wurde die Bischofsernennung wie üblich zu Mittag in der päpstlichen Presseaussendung, dem Bollettino. Wann Schwarz die Geschäfte in St. Pölten übernehmen soll, steht noch nicht fest. Details will die Diözese in Anwesenheit des neuen Bischofs in einer Pressekonferenz heute, Donnerstag, um 13 Uhr bekanntgeben.

Schönborn gratuliert Schwarz

Kardinal Christoph Schönborn hat dem designierten Bischof von St. Pölten, Alois Schwarz, zu dessen Ernennung gratuliert. Der derzeitige Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt sei ein "umsichtiger Hirte, der weiß, wo der Schuh drückt", sagte Wiens Erzbischof am Donnerstag gegenüber "Kathpress". Schwarz selbst sagte, er freue sich auf ein Miteinander in der Diözese St. Pölten.

Schwarz bringe viel Gespür für gesellschaftliche Veränderungen mit und werde "aus einer starken Gläubigkeit heraus diese gar nicht einfache Aufgabe" angehen, umschrieb der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz den designierten Nachfolger von Bischof Klaus Küng in St. Pölten. Mit Schwarz kehre ein Niederösterreicher nach Niederösterreich zurück. "Er wird für uns ein wirklicher Gewinn sein", so Schönborn.

Besonders hob Wiens Erzbischof die Vielseitigkeit des künftigen St. Pöltner Bischofs hervor. Schwarz sei unter anderem ein "guter Analytiker" und Experte für alle großen Felder der Seelsorge. Dank und Würdigung sprach Schönborn dem scheidenden St. Pöltner Bischof aus. Küng habe diese Aufgabe 2004 "unter wirklich sehr schwierigen Bedingungen" übernommen und sie dann "wirklich bestens gemeistert".

Als besonderen Verdienst hob der Kardinal Küngs Einsatz in der Bischofskonferenz für die Themen Ehe und Familie hervor, das auch nach seiner Emeritierung ein Kernanliegen der Kirche bleiben werde. Ebenso würdigte Schönborn Küngs "umsichtigen, ehrlichen und offenen Umgang" mit dem Thema Missbrauch; seiner "klaren, geraden und ehrlichen Umgangsweise mit diesem schmerzlichen Problem" verdanke die Kirche in Österreich sehr viel.

Der erste Besuch des designierten Bischofs von St. Pölten galt laut "Kathpress" übrigens der Magna Mater Austriae in Mariazell, um dort zu beten. Schwarz machte am Donnerstagvormittag auf seinem Weg von Klagenfurt nach Niederösterreich im Marienwallfahrtsort Station, um innezuhalten und Gott um seinen "Segen für die Gläubigen und alle Menschen in Österreich" zu bitten.