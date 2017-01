Bei der Feier zum 60. Geburtstag von Landeshauptmann Erwin Pröll in Radlbrunn im Jahr 2006 wurde gebeten, auf Geschenke zu verzichten und in eine gemeinnützige Privatstiftung einzuzahlen. Damals war noch der Name „Brandlhof-Stiftung“ vorgesehen. Errichtet wurde sie dann ungefähr ein Jahr später. Damals wurde der Name auf „Dr. Erwin Pröll Stiftung“ geändert. Nicht zuletzt um offenzulegen, warum es diese Stiftung gibt.

Die Stiftung verwaltet zwei Bereiche. Einerseits die privaten Spenden, die rund 150.000 Euro umfasst haben. Über 111.000 Euro wurden davon bereits an Bedürftige oder an gemeinnützige Projekte ausbezahlt. Daneben gibt es Fördermittel des Landes, die für die Errichtung einer „Akademie des ländlichen Raumes“ vorgesehen sind. In den Jahren 2008 und 2009 wurden in diesem Zusammenhang bereits rund 300.000 Euro an die Stiftung überwiesen, weil damit ein Objekt für die Akademie angekauft werden sollte. Das hatte sich damals zerschlagen, weswegen die 300.000 Euro noch immer auf dem Stiftungskonto liegen. Vom Land wurden mittlerweile weitere 1.050.000 Euro für das Projekt bereitgestellt. Allerdings wurde dieses Fördergeld bislang von der Stiftung nicht abgerufen.

Mit den privaten Spenden wurden bis zum heutigen Tag 15 Projekte gefördert. Darunter ein blinder Harmonikaspieler aus Perchtoldsdorf, der über Jahre insgesamt 16.000 Euro erhalten hat. Oder ein Frauen-Integrationsprojekt in Bad Vöslau, das mit 6.000 Euro unterstützt wurde. Geld erhalten haben auch ein Behindertenwohnhaus in Wiener Neustadt (10.000 Euro) und ein Behindertenprojekt der Caritas in der Stadt Retz.

Die geplante Akademie soll „Werte des ländlichen Raumes an die Jugend weitervermitteln“, so das Vorhaben. Wo sie hinkommen wird, ist noch nicht klar. Pläne gibt es im Raum Krems, aber auch ein Standort beim Museumsdorf Niedersulz wäre möglich.