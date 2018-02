Die Kooperation zwischen den beiden Bundesländern aus Österreich und Deutschland bietet sich an. Beide weisen ähnliche landwirtschaftliche Strukturen mit zahlreichen Höfen im Familienbesitz auf. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) ist strikt dagegen, dass auf Kosten dieser Klein- und Mittelbetriebe gespart wird.

„Die EU-Kommission muss die hohen Lohn- und Qualitätsstandards in Regionen wie Niederösterreich oder Baden-Württemberg in ihrer Förderpolitik berücksichtigen“, so Pernkopf.

Sein deutscher Kollege, Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum aus Baden-Württemberg, kritisiert zudem niedrigere Qualitätsanforderungen in Osteuropa. Bessere Produkte und damit verbundene Kosten lassen sich laut Hauk nicht durch höhere Preise ausgleichen. „EU-Zahlungen sind für viele Betriebe eine Überlebens- und allgemein eine Wettbewerbsfrage“, so der Minister.