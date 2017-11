Das Land NÖ unterstützt regelmäßig Unternehmen – und wurde dafür nun selbst vor den Vorhang gebeten. In Tallinn wurde VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der Europäische Unternehmensförderpreis 2017 in der Kategorie „Förderung der Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit“ überreicht.

Dieser soll „herausragende Leistungen und Initiativen zur Förderung von Unternehmen und Unternehmertum würdigen sowie vorbildliche Konzepte und Praktiken zur Förderung des Unternehmertums aufzeigen“. Kein Wunder also, dass die Freude bei Mikl-Leitner, die von VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, ecoplus-Geschäftsführer Jochen Danninger und ecoplus-International-Geschäftsführerin Gabriele Forgues begleitet wurde, groß war.

Exportwirtschaft ist vor allem für NÖ wichtig

„Die blau-gelbe Wirtschaft wurde von europäischen Institutionen immer wieder ausgezeichnet. Vor allem die Ernennung zur ‚Europäischen Unternehmerregion 2017‘ bestätigt, dass unsere Konzepte die richtigen sind“, so Mikl-Leitner. Bohuslav ergänzt: „Die Unterstützung der Exportwirtschaft ist gerade in einer kleinen Volkswirtschaft von großer Bedeutung.“ Seit vielen Jahren unterstütze man daher im Rahmen von „ecoplus International“ die heimische Exportwirtschaft beim Schritt in neue Märkte sowie im Daily Business.

Zur Info: Der Europäische Unternehmensförderpreis 2017 wurde in fünf Kategorien vergeben. Die Auswahl der Finalisten erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren, pro EU-Mitgliedsstaat konnten nur zwei Projekte eingereicht werden. Mikl-Leitner: „Dass NÖ ausgezeichnet wurde, zeigt sehr eindrucksvoll, dass man auch als kleines Land den Wettbewerb mit den Großen nicht zu scheuen braucht.“