Hahn betonte Rolle grenzüberschreitender Kooperation .

"Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu pflegen ist wichtig", hat EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Donnerstag auf einer Konferenz zur EU-Donauraumstrategie in Krems betont. Gleichzeitig warnte er in seiner Eröffnungsrede: "Zäune werden schnell zu Mauern in den Köpfen von Menschen", und verwies auf einen wachsenden Nationalismus.