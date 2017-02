Mit großer Mehrheit hat das Europaparlament in der Vorwoche dem Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada zugestimmt. 408 Abgeordnete sagten ja zum Handelspakt. Bei 33 Enthaltungen gab es 254 Nein-Stimmen. Von den österreichischen Abgeordneten waren ÖVP und NEOS dafür – Grüne, FPÖ und alle fünf EU-Abgeordneten der SPÖ stimmten dagegen. Und das entgegen der Parteilinie der Bundes-SPÖ bzw. vieler sozialdemokratischer EU-Parlamentarier anderer Länder.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, gibt CETA-Gegner Herbert Thumpser nicht auf. | NÖN

„Es war für uns als EU-Abgeordnete die letzte Chance, unsere Bedenken zu äußern“, begründet die niederösterreichische EU-Abgeordnete der SPÖ, Karin Kadenbach, ihre Entscheidung, für die der Vertrag nach wie vor zu wenig ausverhandelt war. „Wir hätten noch circa ein halbes Jahr gebraucht. Denn was bei Nachverhandlungen möglich ist, hat Bundeskanzler Kern bewiesen.“

Kadenbach räumt zwar ein, dass CETA in Bereichen wie der Automobil-Branche durchaus neue Arbeitsplätze bringen wird. Ihre Bedenken hat die ehemalige Landesrätin vor allem im Agrarbereich. Dort fürchtet sie, dass Österreich langfristig weitere Arbeitsplätze verlieren würde, weil die Landwirte in Kanada zu ganz anderen Bedingungen produzieren wie jene in Österreich.

Karas: „Sorgen wurden ernst genommen“

Schade findet auch Landtagsabgeordneter Herbert Thumpser (SPÖ) das Ja zu CETA im EU-Parlament. Der Pakt-Gegner und Initiator des Volksbegehrens gegen die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA mit über 562.000 Unterschriften ist dennoch weiterhin zuversichtlich: „Wir geben die Hoffnung auf keinen Fall auf. Der Kampf gegen CETA geht weiter.“ Vor allem das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten einiger Länder gibt Thumpser Hoffnung.

„Wir wollen offenen Handel, aber unter bestimmten Spielregeln“, meint Karin Kadenbach (SP). | privat

Neben Österreich haben auch die EU-Parlamentarier aus Griechenland und Italien mehrheitlich dagegen gestimmt. Und schließlich müssen jene Teile des Vertrages, die in nationale Zuständigkeiten fallen, noch von den Parlamenten der 28 EU-Staaten ratifiziert werden.

Der Europaabgeordnete Othmar Karas (ÖVP) wiederum betont, dass bei CETA „die Sorgen der Menschen ernst genommen wurden. Unsere Standards bei Arbeitnehmerschutz und Umwelt sind geschützt. Wer anderes behauptet, streut gezielt Fehlinformationen“, stellt Karas klar.