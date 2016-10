NÖ Grüne rühren Werbetrommel für 365-Euro-Jahresticket .

"Stilgerecht" vor entsprechender Lärmkulisse an der B14 in Klosterneuburg (Bezirk Wien-Umgebung) haben die NÖ Grünen Freitagfrüh eine Kampagne für die Forderung nach einem 365-Euro-Jahresticket für alle Öffis in Niederösterreich präsentiert.