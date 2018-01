Die türkis-blaue Bundesregierung möchte die Höhe der Familienbeihilfe für Eltern, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber in ihrem Heimatland bleiben, an die Kaufkraft der jeweiligen Länder anpassen. In vielen Fällen, vor allem für Kinder in Osteuropa, hätte das eine Senkung der Familienbeihilfe zur Folge. Die Kosten für die Leistungen für alle Kinder im Ausland beliefen sich 2016 auf 273 Millionen Euro. Die Regierung erwartet Einsparungen von 114 Millionen Euro.

Betroffen wären beispielsweise auch Pflegerinnen aus der Slowakei oder Rumänien, die in Niederösterreich in der 24-Stunden-Betreuung im Einsatz sind und deren Kinder im Heimatland leben. Die Slowakei hat deswegen auch bereits gegen das Vorhaben der ÖVP-FPÖ-Regierung protestiert.

„Nicht mit EU-Recht vereinbar“

Der Entwurf zur Differenzierung der Familienbeihilfe ist inzwischen bereits in Begutachtung. Jetzt meldet dagegen die Volksanwaltschaft schwere Bedenken an. Die Begründung in der Stellungnahme der Volksanwaltschaft, die der NÖN vorliegt, lautet, dass eine derartige Neuregelung mit rechtlichen Bestimmungen der EU „nicht vereinbar“ sei. Sollte Österreich die Änderung im Alleingang beschließen, so müssen sich österreichischen Behörden dennoch an die Bestimmungen der EU und nicht an nationales Recht halten, argumentiert die Volksanwaltschaft.

Die Regierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (beide ÖVP) sieht das anders. Sie hält mit Hinweis auf ein Gutachten des Sozialrechtsexperten Wolfgang Mazal eine Differenzierung je nach Kaufkraft in der Heimat der Kinder und damit eine teilweise Senkung der Familienbeihilfen und auch eine Anpassung des steuerlichen Kinderabsetzbetrages für zulässig. Unter Berufung auf die Studie wird betont, dass es ohne Differenzierung wegen des unterschiedlichen Preisniveaus in Österreich und im Herkunftsland zu einer „Überförderung“ und einer Umverteilung komme. Die neuen Beihilfezahlungen sollen daher ab 1. Jänner 2019 gelten.

Die Volksanwaltschaft warnt die Regierung, dass es bei der Höhe der Familienbeihilfe gemäß EU-Recht nicht darauf ankommen dürfe, „wo Familienangehörige ihren Wohnsitz haben“. Mit einem österreichischen Alleingang in dieser Frage werde auch die bisherige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs „konterkariert“. Denn dieser habe bisher jeden Versuch unterbunden, auf den Wohnsitzstaat von Familienangehörigen bezogene Differenzierungen der Leistungen umzusetzen. Österreichs – auszahlende – Behörden müssten sich daher an EU-Recht halten.

Wie die Bundesregierung weiter vorgeht, ist noch nicht sicher. Vorerst läuft die Begutachtungsfrist für den Gesetzesvorschlag des Familienministeriums, der in Abstimmung mit dem Finanzministerium erstellt wurde, noch bis 16. Februar.