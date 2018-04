Auf Niederösterreichs Volksschulen kommen schon ab Beginn des neuen Schuljahrs 2018/19 im September Neuerungen zu, damit Kinder von Flüchtlingen und ausländischen Zuwanderern ihre Defizit in Deutsch ausbessern. Der von der ÖVP gestellte Bildungsminister Heinz Faßmann wird aber in dem Gesetzesentwurf, der morgen, Mittwoch, dem Ministerrat zur Umsetzung eigener Deutschförderklassen vorgelegt wird, noch Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen vornehmen. So müssen eigene Deutschförderklassen erst ab acht statt ab sechs Schülern mit Deutschdefiziten an einem Schulstandort eingerichtet werden.

Faßmann reagiert mit seinen Korrekturen auf Kritik der Bundesländer und Gemeinden, die Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe befürchten. Deutschförderklassen mit 15 bis 20 Stunden pro Woche müssen nur für Schulanfänger oder dann, wenn Kinder aus dem Ausland neu in eine Klasse kommen, eingerichtet werden.

Mit der Festlegung, dass diese Förderklassen erst bei acht statt, wie zuerst geplant bei sechs Schülern einzurichten sind, werden die Kosten stark gesenkt. Denn es gibt dann naturgemäß weniger Deutschförderklassen, es sind weniger Räume und weniger Lehrer notwendig.

Weniger Förderklassen als ursprünglich geplant

Das Bildungsministerium rechnet nach der Überarbeitung der Gesetzespläne, dass nunmehr rund 80 Deutschförderklassen in ganz Österreich zustande kommen werden. Das ist eine deutliche Reduktion gegenüber den ursprünglich erwarteten rund 230 Förderklassen bundesweit. Der Großteil wird in Wien sein.

Der Unterricht in diesen Deutschförderklassen wird klassenübergreifend und schulstufenübergreifend möglich sein. Es können damit also Schüler unterschiedlichen Alters in einer Deutschförderklasse gemeinsam unterrichtet werden. Das ist ein deutliches Entgegenkommen gegenüber Ländern und Schulerhaltern, weil damit die Belastung mit Zusatzkosten geringer ausfällt.

Faßmann hält an Start ab September fest

Nicht rütteln lässt der Bildungsminister daran, dass der Start der Deutschförderklassen mit Intensivunterricht schon ab dem neuen Schuljahr 2018/19 beginnen muss. Das wird zeitlich knapp. Denn nach dem Regierungsbeschluss im Ministerrat soll das Gesetz bis Ende Mai von Nationalrat und Bundesrat beschlossen werden.

Auch Lehrpläne müssen in aller Eile ausgearbeitet werden. In den Schulen müssen parallel die Vorbereitungen laufen und vor den Sommerferien praktisch abgeschlossen sein. Eigene Sprachtests, wer in Deutschförderklassen gehen muss, sind bis zum September nicht vorgesehen, in weiterer Folge dann schon.

Damit dürften vor allem die Finanzlandesreferenten der acht Bundesländer mit Ausnahme Wiens weitgehend beruhigt sein. Diese haben eine Abgeltung der Mehrkosten von mehr als 100 Millionen Euro für Deutschförderklassen verlangt, Wien rechnet noch mit zusätzlichen Kosten. Die Ausnahme und der Problemfall bleibt damit Wien, wo es mit Sicherheit die meisten Deutschförderklassen geben soll.

Über Wien soll es daher weitere Gespräche geben. Das rot-grün geführte Wien lehnt Deutschförderklassen allerdings besonders auch aus ideologischen Gründen wegen der Trennung der Schüler in „Ghettoklassen“ ab.

Ex-Ministerin Hammerschmid will ein Hearing mit Experten

Faßmanns Vorgängerin als Bildungsministerin, Sonja Hammerschmid, drängt weiter auf ein Hearing mit Experten zu den Deutschförderklassen noch vor dem Beschluss im Parlament. Die SPÖ-Bildungssprecherin und Nationalratsabgeordnete hält eine Trennung von Schülern, die nicht so gut Deutsch können, für pädagogisch falsch und sieht sich durch Fachleute in dieser Ansicht bestärkt.