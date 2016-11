Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) konnte vor wenigen Tagen in Brüssel einen ganz besonderen Preis entgegennehmen: Das NÖ-Breitbandmodell wurde in der Kategorie „Offenheit und Wettbewerb“ mit dem Europäischen Breitbandpreis 2016 ausgezeichnet. In dieser Kategorie waren insgesamt 66 europäische Projekte eingereicht worden.

Mit seinem Breitbandmodell hat NÖ einen eigenen Weg beschritten. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur wurde nicht den Telekommunikationsunternehmen überlassen, sondern wird vom Land selbst bewerkstelligt: Die öffentliche Hand sorgt für die Infrastruktur, die Unternehmen können sich dann einmieten. Ziel ist es, dass bis zum Jahr 2030 jeder Haushalt und jedes Unternehmen in NÖ einen Breitbandanschluss über 100 Prozent Glasfaser erhalten. Für die Errichtung der Infrastruktur wurde die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (NÖGIG) gegründet.

Stärkung des Standorts Niederösterreich

Der Europäische Breitbandpreis wurde Landesrätin Bohuslav sowie den Vertretern der NÖGIG und ecoplus von EU-Kommissar Günther Öttinger feierlich überreicht.

Petra Bohuslav stolz: „Die Auszeichnung durch die EU-Kommission ist eine Bestätigung dafür, dass wir am richtigen Weg mit unserem Breitbandmodell sind. Für uns ist ein leistungsstarkes Glasfaser-Breitband-Internet eine Schlüsselinfrastruktur für die Stärkung des Standorts Niederösterreich. Denn nicht nur die heimischen Unternehmen, sondern auch die Bürger profitieren davon.“