Am Ende dürfte sich doch noch einiges bewegt haben und der Finanzausgleich stehen. Bei dieser Aufteilung der Steuermittel auf Bund, Länder und Gemeinden hat sich ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling letztendlich noch bewegt und den Bundesländern Vorschläge für mehr Geld vorgelegt. Die finale Bewertung und Beschlussfassung für dieses Paket lag bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor.

Das Paket soll jedenfalls folgende Punkte enthalten: Jährlich dürften künftig an die 300 Millionen Euro mehr an die Bundesländer fließen. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 125 Millionen Euro zur Bewältigung der Flüchtlings- und Integrationsaufgaben. Auch das übrige Mehr an Steuermitteln für die Länder dürfte gezielt für die Gesundheits- und Krankenanstaltenfinanzierung vorgesehen sein.

"Schon jetzt erste Schritte in Richtung Steuerhoheit gesetzt"

Dass bei diesem Finanzausgleich eine weitreichende Steuerautonomie für die Bundesländer noch nicht dabei sein wird, war schon lange klar gewesen. Dennoch könnte sich auch da etwas bewegen. Gemäß der Forderungen von VP-Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, die bei jeder Gelegenheit schon jetzt erste Schritte in Richtung Steuerhoheit gesetzt haben will. Konkret wird es die Wohnbauförderung sein, die verländert wird. Eine Grundsteuer-Reform, von der die Gemeinden profitieren, könnte folgen.

Höher dotiert wird auch der Pflegefonds, was angesichts der demografischen Entwicklung der Bevölkerung letztendlich unbedingt notwendig sein wird. Demnach wird für das Jahr 2018 eine Valorisierung um 4,5 Prozent vorgeschlagen.