Viel Zeit bleibt den Verhandlern nicht mehr. Bis Ende des Jahres soll geklärt werden, wie künftig die Steuermittel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt werden. In der Vorwoche trafen sich dazu die Finanzlandesreferenten. Ohne wirkliches Ergebnis.

Niederösterreichs Vertreterin VP-Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner pocht dabei auf mehr Steuerhoheit für die Länder. Und auch wenn es da wohl keine Einigkeit zwischen Bund und Ländern geben wird, so will sie doch, dass in dieses Thema eingestiegen wird.

Johanna Mikl-Leitner: „Die Steuerhoheit muss kommen. Bei den aktuellen Verhandlungen wird man noch mit keinen Wundern rechnen können. Aber ich will zumindest den Einstieg in die Steuerverantwortung für die Länder. Wenn wir den ersten Schritt gesetzt haben, dann werden beim nächsten Finanzausgleich die weiteren Schritte schon wesentlich leichter sein.“

Spielraum für Wachstum und Wettbewerb

Ein mögliches Thema für den Einstieg könne der Wohnbauförderungsbeitrag sein. Sie ist jedenfalls davon überzeugt, dass eine Steuerhoheit für die Länder Spielraum für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit schaffen würde. „Aber manche Zentralisten sehen es lieber, wenn den Ländern keine Steuerverantwortung übertragen wird. Dann schimpft es sich leichter auf den Föderalismus“, so Mikl-Leitner. Klar ist für sie, dass eine Steuerhoheit nicht zu zusätzlichen Belastungen für die Steuerzahler führen darf.

Grundsätzlich haben Finanzministerium und Länder bei den Verhandlungen noch einige Brocken aus dem Weg zu räumen. So fordern die Länder, dass das Geld aus der Reform der Bankenabgabe nicht allein dem Bund zugute kommen kann. Was ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling allerdings nicht so sieht. Andererseits wollen die Länder 500 Millionen Euro mehr aus dem Steuertopf, weil sie etwa durch die Flüchtlingswelle immer mehr belastet werden.