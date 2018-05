Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) sprach gegenüber der APA von "konstruktiven Gesprächen": "Jedes Ressort hat einen Beitrag geleistet." Ziel ist ein ausgeglichener Landeshaushalt bis 2021, dieser soll mittels einer Ausgabenbremse erreicht werden.

Als Bereiche, bei denen angesetzt werde, nannte Schleritzko etwa Doppelstrukturen und -förderungen. Als Schwerpunkte hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Arbeit, Gesundheit, Familie und Mobilität definiert - hier soll es bei den inhaltlichen Programmen keine spürbaren Auswirkungen geben. Gespart werden soll bei Strukturen und in der Verwaltung.

Fertige Budgetentwurf wird am 7. Juni vorgestellt

Nun folgen laut dem Landesrat abschließende Gespräche mit Vertretern der Kommunen. Der fertige Budgetentwurf wird am 7. Juni im Finanzausschuss vorgestellt und in der Budgetsitzung am 13. und 14. Juni dem Landtag zum Beschluss vorgelegt.

Zur Konsolidierung des Landeshaushalts sollen die Ausgaben in den nächsten Jahren weniger stark steigen als die Einnahmen und 2021 gleich hoch sein. Als Rahmen hat Schleritzko eine Ausgabenbremse von durchschnittlich insgesamt 76 Millionen Euro für 2019, 2020 und 2021 vorgegeben. Diese Zahlen fußen auf dem Budgetvoranschlag 2018, als Einnahmen von 8,64 Milliarden Euro Ausgaben von 8,87 Milliarden gegenüberstanden - ein Defizit von 228 Millionen Euro.