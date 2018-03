Es hat schon mitreißendere Budgetreden gegeben. Selten noch hat die Budgetvorstellung eines Finanzminister die größte Oppositionspartei so wenig aufgeregt wie am Mittwoch jene von Hartwig Löger die SPÖ. Der in Niederösterreich wohnende Finanzminister trug seine allererste Budgetrede im Nationalrat ein wenig im Stile einer Power-Point-Präsentation vor, mit klarer Gliederung, sehr bemüht, aber doch mit wenig ansteckendem Feuer.

Im Mittelpunkt stand für Löger, dass 2019 erstmals nach 65 Jahren mit plus 541 Millionen Euro ein Überschuss im Doppelbudget 2018/19 veranschlagt ist. Einer seiner Kernsätze lautete daher: „Das ist ein Wendepunkt für die Budgetpolitik in Österreich.“

Einladung an die Oppositionsparteien

In seinem 75 Minuten dauernden Vortrag versuchte der Finanzminister am Ende auch die Oppositionsparteien, allen voran die SPÖ, die seit Tagen heftige Kritik am Sparkurs äußert, mit einer ausdrücklichen „Einladung“ mit ins Boot zu holen: „Wagen wir doch gemeinsam den Start in eine neue Zukunft.“

Löger trachtete in seinem Schlussappell auch darauf, die Vorwürfe, es werde besonders im Sozialbereich und damit bei den Ärmsten gespart, zu entkräften. Durch den Schuldenabbau werde vielmehr der soziale Frieden gesichert, betonte der Finanzminister. Als Zeugen, damit auf dem richtigen Weg zu sein, verwies er vor allem auf den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Wiens Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. Dieser hatte zuletzt dem Sparkurs und einem ausgeglichenen Budget demonstrativ den Segen erteilt.

Die „neue Zeitrechnung“ in der Budgetpolitik bricht für den Finanzminister mit dem Nulldefizit ab 2019 an. Es brauche dafür auch Veränderung: „Wir werden Zöpfe abschneiden.“

Schon zu Beginn hatte er die Einwände, es werde bei den Ärmsten gespart, zurückgewiesen: „Ich sage, das ist nicht richtig!“ Denn 2018 machten die Ausgaben im Sozialbereich in Summe 49,6 Prozent des Staatshaushaltes aus, 2019 steige der Anteil sogar über 50 Prozent. Außerdem passiere das alles, ohne neue Steuern oder die Erhöhung von Steuern.

Van der Bellen als Zuhörer im Plenarsaal

Sechs Grundsätze seiner Budgetpolitik und 16 Detailkapitel zählte der Finanzminister auf. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) verfolgte die Rede mit Brille in der Hand interessiert vom Präsidentensessel aus. In der Loge in den Redoutensälen der Hofburg, dem Ersatzquartier des Parlaments während der Umbauarbeiten, hörte Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu.

Überschwänglicher Applaus kam aber auch von der ÖVP selten, die SPÖ ließ den Auftritt Lögers mehr über sich ergehen – vor allem ungewohnt ruhig und weitgehend ohne störende Zwischenrufe. Die ÖVP-Mandatare klatschten auch bei der Rücknahme von Maßnahmen, die sie selbst erst in der vorigen Gesetzgebungsperiode oder im Vorjahr noch gemeinsam mit der SPÖ begrüßt und beschlossen hatten.

Der Finanzminister listete bei den sechs Grundsätzen voran den Schuldenabbau auf, weiters die Förderung von Leistung, die Entlastung der Bürger, Einsparungen „im System“, das Ausnutzen der guten Konjunktur sowie das Engagement für Europa. Tatsächlich sind die gute Wirtschaftsentwicklung, hoher Steuereinnahmen und weniger Arbeitslose sowie niedrige Zinsen für die Staatsschulden ein Hauptgrund für den 2019 erwarteten Überschuss, wie auch der Finanzminister und sein Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) einräumten.

Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro

Allerdings würden in Summe auch 2,5 Milliarden Euro eingespart. Allein rund eine Milliarde Euro soll dabei in der Verwaltung gespart werden. Wo und wie weniger Geld für die Bürokratie fließt, abgesehen davon, dass nur jeder dritte durch Pensionierung freiwerdende Posten nachbesetzt wird, blieb allerdings ziemlich nebulos. 250 Millionen Euro kommen durch höhere Dividenden herein, 190 Millionen Euro werden an Förderungen eingespart, 140 Millionen Euro in vom Bund ausgegliederten Einheiten, 50 Millionen Euro durch weniger Ausgaben für Mieten durch die Bundesimmobiliengesellschaft.

Zu gute kommt der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, dass im Vorjahr nach dem Rekord im Herbst 2015 weniger Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind. Das verringert die Kosten für die Grundversorgung von Asylwerbern.

Allein 2018 soll der Betrag um 400 Millionen Euro sinken. Gespart wird auch bei den Ausgaben für die Integration von Asylberechtigten und Ausländern. Die türkis-blaue Koalition vermarktet das politisch als „Sparen bei Nicht-Österreichern“.

Maßnahmen im Kampf gegen Arbeitslosigkeit wie der Beschäftigungsbonus für Betriebe und die Aktion 20.000 für ältere Langzeitarbeitslose wurden gestoppt und zurückgenommen, was auch viel Geld erspart.

„Anreize für Leistung"

Die „Anreize für das Erbringen von Leistung“ würden erhöht, hob der Finanzminister hervor. Er bezog sich dabei auf – die derzeit erst geplanten – Verschärfungen bei der Mindestsicherung.

Das soll Arbeitseinkommen attraktiver machen. Außerdem würden die Bürger insbesondere ab 2019 durch den steuerlichen Familienbonus bis zu 1500 Euro pro Kind und Jahr entlastet. Schon 2020 ist eine weitere Etappe einer Steuerreform geplant, wofür bisher 3,5 Milliarden Euro an Volumen für die Entlastung vorhanden sei. Für Sicherheit und Bildung würden schon heuer mehr Geld in die Hand genommen.

Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz gratulierte Löger nach der Rede mit Handshake auf der Regierungsbank. Die Neos sind hingegen alles andere als zufrieden. Noch bevor am Donnerstag eine erste Generaldebatte zum Budget 2018/19 im Nationalratsplenum stattfindet, wollten sie in einer Dringlichen Anfrage am Nachmittag Auskunft von Löger über das Festschreiben einer Schuldenbremse für den Staatshaushalt.