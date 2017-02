Sonja Zwazl, Präsidentin der NÖ Wirtschaftskammer: „Die Verkehrsinfrastruktur ist eine absolute Lebensader für Niederösterreichs Wirtschaft, in der Luft ebenso wie zu Lande und auf dem Wasser. Die dritte Piste ist als Drehscheibe für den Export, aber auch den heimischen Tourismus ein absolutes Muss. Der Flughafen Schwechat kann mit den jetzigen Kapazitäten künftig nicht das Auslangen finden. Die Entscheidung gegen die dritte Piste ist damit auch eine Entscheidung, die negativ für den Standort und damit in der Folge für den Arbeitsmarkt ist.“

Petra Bohuslav, NÖ Wirtschaftslandesrätin (ÖVP): „Der Flughafen ist ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor für Niederösterreich. Rund 20.000 Menschen sind in mehr als 230 Firmen – Flughafen, Airlines, Speditionen, Handelsbetriebe und viele mehr – beschäftigt. Außerdem hat er eine große Bedeutung als Verkehrsdrehscheibe für den Standort Niederösterreich. Die Flughafen Wien-AG hat angekündigt, gegen den Bescheid rechtlich vorzugehen. Daher bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zu einem Aus für das Projekt 3. Piste kommt.“

Wolfgang Sobotka, Landesobmann des NÖAAB: „Eine völlig unverständliche Entscheidung gefährdet gerade in einer Zeit, wo eine halbe Million Menschen in Österreich arbeitslos sind, Tausende Jobs. Der Flughafen ist der Jobmotor in der Ostregion, rund 75.000 Menschen in Österreich verdanken ihren Job direkt oder indirekt dem Flughafen. Wenn der Flughafen kein Wachstumspotenzial mehr hat, gibt es auch keinen Wachstumsimpuls für die Ostregion mehr. Aus dem Jobmotor Flughafen wird dann eine stotternde Maschine, die kaum mehr abheben kann.“

Gerhard Razborcan, SPÖ-Verkehrssprecher in Niederösterreich: „Die Argumentationslinie einer zusätzlichen CO2-Belastung stellt ein Totschlagargument für viele zukünftige Verkehrsinnovationen dar. Klimaschutz im Flugverkehr erreicht man allerdings nicht mit der Verhinderung besserer Infrastruktur am Boden, sondern mit Regelungen, die den Luftverkehr oder die Flugzeuge beeinflussen. Die Flieger landen halt dann in unseren Nachbarländern, die Treibhausgasemissionen werden sich aber von Landesgrenzen nicht abhalten lassen.“