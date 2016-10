Dass so eine Aussage von einem Landeshauptmann-Stellvertreter kommt, ist mehr als verwunderlich. Michael Schickhofer, SPÖ-Landesvize in der Steiermark und derzeit Vorsitzender der Landesfinanzreferenten, plädierte in einem Interview mit dem „Standard“ dafür, dass die Landtage ihre Gesetzes-Kompetenz abgeben. Schickhofer: „Der Bund soll der Einzige sein, der Gesetze beschließt.“ In NÖ erhielt er dafür eine glatte Abfuhr. Auch von der SPÖ.

In der Steiermark bekam Schickhofer für diesen Vorstoß nur von Mario Lindner Applaus. Sein Parteikollege ist derzeit Vorsitzender des Bundesrates. Der VP-Fraktionsobmann im Bundesrat, Edgar Mayer, konterte hingegen: „Nicht einmal der Verfassungskonvent, dem hohe Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht wurde, ist auf diese Idee gekommen.“

„Das soll man dort lassen, wo es herkommt, nämlich in der Steiermark.“

SPÖ-Klubobmann Alfredo Rosenmaier zu Schickhofers Vorschlag .

In NÖ teilte VP-Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner ihrem Vorsitzenden in der Landesfinanzreferenten-Konferenz eine noch deutlichere Absage: „Das wäre ein folgenschwerer Rückschritt. Das nimmt den Bundesländern jede Chance auf Dynamik.“ Und: „Wir brauchen nicht noch mehr Zentralismus, wir brauchen mehr Freiheiten und Möglichkeiten für die Regionen. Das ist die Zukunft.“

Das beste Beispiel ist für Mikl-Leitner die Debatte um die Mindestsicherung. „Wenn wir diese Kompetenz zur Gänze dem Bund übertragen, dann hieße das zum Beispiel Stillstand bei der Mindestsicherung. Wenn es bundesweit nicht gelingt, dann wird Niederösterreich landesgesetzlich die Mindestsicherung eigenständig neu und gerecht gestalten. Das wäre dann nicht mehr möglich. Und diese landesgesetzliche Möglichkeit ist ja auch der einzige Grund, warum es bei der Mindestsicherung überhaupt Bewegung gibt im Bund“, so Mikl-Leitner.

Auch Landes-SPÖ gegen Schickhofer-Vorstoß

Wenig Freude mit dem Vorstoß seiner steirischen Parteikollegen hat auch SPÖ-Klubobmann Alfredo Rosenmaier. Er wollte ihn gegenüber der NÖN gar nicht viel kommentieren. Nur: „Das soll man dort lassen, wo es herkommt, nämlich in der Steiermark.“

Michael Schickhofer ist auch gegen eine Steuerautonomie für die Bundesländer. Auch da hat er nicht den Rückhalt seiner Kollegen. Mikl-Leitner: „Wir dürfen die Eigenständigkeit der Länder nicht schwächen, sondern sollten sie ausbauen. Das ist im Interesse aller, dazu muss man ja nur das Schweizer Modell analysieren. Darum plädiere ich auch für mehr Steuerverantwortung für die Bundesländer. Auch das bringt Dynamik und Spielraum dafür, den Standort eigenständig attraktiv zu gestalten.“

Übrigens: Die logische Frage, ob bei dieser Übertragung von Kompetenzen an den Bund die Länder nicht gleich abgeschafft werden sollten, beantwortete Schickhofer dann mit einem Nein. Ohne wirklich klar auszuführen, welchen Sinn der Föderalismus in Österreich überhaupt noch hätte.