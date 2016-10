„Länder und Gemeinden sollen einen Teil der Steuern selbst festlegen und einheben können.“ Das war die wesentlichste Forderung der FPÖ nach der Konferenz aller Klubobleute in Krems. „Wir brauchen Instrumente, um der Abwanderung im ländlichen Raum gegenzusteuern“, erklärt der niederösterreichische FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl.

Konkret kann er sich vorstellen, dass die Gemeinden zum Beispiel die Höhe der Körperschaftssteuer (KÖST) in einem gewissen Prozentbereich selbst bestimmen: „Mit einer geringeren KÖST könnten Betriebe im ländlichen Raum angelockt werden, was wiederum für mehr Arbeitsplätze und für mehr Wertschöpfung sorgen würde. Damit könnte die Abwanderung gestoppt werden“, so Waldhäusl.

Alfred Riedl: „Das ist Populismus."

Ein Vorschlag, dem Alfred Riedl, Präsident des schwarzen NÖ Gemeindebundes, nichts abgewinnen kann. „Das ist Populismus. Ertragssteuerliche Themen auf lokaler Ebene sind nicht gescheit. Dieser Wettbewerb funktioniert nicht einmal auf Landesebene und ist daher bei Gemeinden undurchführbar“, betont Riedl in Bezug auf die aktuell laufenden Finanzausgleichsverhandlungen. Den Unternehmen würde damit auch die Planungssicherheit fehlen.

Die FPÖ will das Thema aber weiterverfolgen. Auch, weil für FP-Landesparteiobmann Walter Rosenkranz der Föderalismus bei Rot-Schwarz verkommen ist: „Das ewige Hick-Hack zwischen Bund und Ländern ist peinlich und passiert zulasten der Bevölkerung.“

Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache betonte bei der Konferenz, dass NÖ für die FPÖ ein großes Hoffnungsgebiet sei. Vermutlich auch deshalb waren nur wenige Wochen nach der FPÖ-Sicherheitskonferenz erneut Freiheitliche aus ganz Österreich in Krems zu Gast. „Die Aufholjagd in Niederösterreich wird sich auch bei der Landtagswahl 2018 zeigen“, ist Strache zuversichtlich.