Daher werde es seitens des Landes und der EU zusätzliche Fördermittel für die Kinderbetreuung geben, kündigte Mikl-Leitner an. So sollen in Zukunft die ELER-Mittel (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes) für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen genützt werden. Damit werde man in Zukunft insgesamt 61 Millionen Euro an Geldern zur Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen zur Verfügung haben, die Fördermittel sollen zur Hälfte von der EU und zur Hälfte vom Land Niederösterreich getragen werden.

"Luft nach oben" bei Kleinkinderbetreuung

Ein besonderes Anliegen sei zudem die Weiterentwicklung der Kleinkinderbetreuung. Denn während die Betreuung der 3- bis 5-Jährigen bei nahezu 98 Prozent liege, habe man noch „Luft nach oben“ bei der Betreuung von 0 bis 2,5 Jahren. Landesrätin Schwarz habe daher den Auftrag übernommen, sich hier eine Konzeption zu überlegen. Diese wolle man noch im Herbst vorstellen, so die Landeshauptfrau.

„Wir wollen ein Programm für die Kinderbetreuung entwickeln, dass es den Familien möglich macht, ihren persönlichen Lebensentwurf zu leben“, sagte Landesrätin Schwarz in ihrer Stellungnahme. Es gehe dabei um „Investitionen zur Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der Kinderbetreuung im ländlichen Raum“, hielt Schwarz fest.

Aus dem europäischen Mitteln würden 30,5 Millionen kommen und Niederösterreich verdopple diese Mittel, so die Landesrätin. Fördervoraussetzungen seien u. a., dass das Vorhaben im ländlichen Raum angesiedelt sei, dass der Projektrahmen zwischen 50.000 und 2,5 Millionen Euro liege und dass der lokale Bedarf nachgewiesen sei. Außerdem gelte das Programm für Regionen und Städte bis zu 30.000 Einwohner.

Verlängerung der 15a-Vereinbarung gefordert

Die 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern sei auf vier Jahre befristet und stelle 55,4 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung, erläuterte Mikl-Leitner bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Sie forderte eine Verlängerung der Vereinbarung, die mit Jahresende auslaufe.