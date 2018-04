Nach einem Aufruf zu sogenannten "Transparenz-Patenschaften" wurden nun 7.000 Euro gesammelt, teilte die NGO am Montag mit.

Die Transparenz-NGO hatte bezüglich der vergangenen Landtagswahl am 28. Jänner alle 573 niederösterreichische Gemeinden in Schreiben um statistische Angaben zur Streichung von Personen aus dem Wählerverzeichnis und zum Vorgehen der Gemeinde ersucht. Nach ersten Antworten habe man von fast allen Kommunen beinahe wortgleiche Antwortbriefe erhalten, in denen auch eine Gebühr in Höhe von 14,30 Euro 'für die Eingabe' vorgeschrieben wurde.

Gegen diese drohenden Gebühren hat man sich nun finanziell abgesichert. Zudem will das FOI eine Liste jener 40 Gemeinden veröffentlichen, die nichts verrechnet haben, kündigte Generalsekretär Mathias Huter an.