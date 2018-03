Frauenpolitisch ist heuer ein besonderes Jahr: 1918 wurde in Österreich das Frauenwahlrecht festgesetzt. Im Jahr darauf durften Frauen in einem der ersten europäischen Länder überhaupt wählen gehen. Der diesjährige Weltfrauentag am 8. März steht deshalb im Zeichen dieses Ereignisses. „Meiner Erfahrung nach ist es eine Bereicherung, in einem politischen Amt das gesellschaftliche Leben aktiv mitzugestalten“, sagt VP-Landesrätin Barbara Schwarz dazu. Das Land NÖ setzt dementsprechend gezielt Maßnahmen.

So wurde eigens eine Broschüre herausgebracht, die beim Generationenreferat erhältlich ist. Darin wird von frauenpolitischen Errungenschaften berichtet. Außerdem gibt es Tipps für den Einstieg in die Politik. VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu: „Es freut mich besonders, dass wir bei den Bezirkshauptleuten ab April 2018 erstmals einen Frauenanteil von 30 Prozent haben.“ Luft nach oben gebe es dennoch.

Im April startet deshalb ein Politik-Mentoring-Programm, das junge Frauen auf ihrem Weg in politische Funktionen helfen soll. Mit Initiativen wie dem Girls’Day, HTL4girls und TechDatings werden zusätzlich Schülerinnen motiviert, die oft besser bezahlten technischen Lehrberufe zu erlernen, um die Einkommensschere zu verringern.

Zudem soll das „Familienpaket in Blau-Gelb“ eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen und Eltern bei ihrer Berufs- und Familienplanung unterstützen. Eckpunkte sind etwa der Ausbau der Kleinkinderbetreuung oder die Anhebung der Einkommensgrenzen bei den Zuschüssen zu den Betreuungskosten.