Eichtinger wurde zum "Botschafter des Jahres 2018 von Europa" gewählt, teilte sein Büro mit. Die Awards des "Diplomat Magazine" in zehn Kategorien wurden am Montag in London vergeben, Diplomaten aus 120 Ländern nahmen am Festakt teil.

Der promovierte Jurist, der sieben Sprachen spricht, war von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach der Landtagswahl in ihr Regierungsteam geholt und in der konstituierenden Landtagssitzung am 22. März in die neue Funktion gewählt worden. Er verantwortet das Ressort Wohnen, Arbeit, Arbeitsmarkt, Europa und Europäische Regionalpolitik.