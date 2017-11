Forscher entdeckten strategisch wichtigen Hirn-Regler.

Im Gehirn regeln Eiweißstoffe, wie Signale über die Synapsen verschickt und Informationen verarbeitet werden. Forscher des Institute of Science and Technology (IST) Austria fanden heraus, dass einer davon (Synaptotagmin 7) an strategisch wichtigen Punkten für die Motorik und räumliches Lernen sitzt und dort für effiziente Übertragung sorgt. Die Studie erschien im Fachmagazin "Cell Reports".

Das Team um Peter Jonas vom IST Austria in Klosterneuburg (NÖ) untersuchte dazu, wie sich die Signalübertragung ändert, wenn man Synaptotagmin 7 an Synapsen zwischen Korb- und Purkinjezellen im Kleinhirn entfernt. Diese Region ist für die motorische Kontrolle nötig, erklärten die Forscher in einer Aussendung.

Sie entdeckten, dass Synaptotagmin 7 dort für die Freisetzung eines lang andauernden Schwalls des Neurotransmitters "GABA" (asynchrone Transmitterfreisetzung) und den Nachschub von Transmitter-gefüllten Bläschen (Vesikeln) sorgen, sowie die Signalübertragung in den Synapsen verstärkt (Fazilitation). Außerdem vermindert die Anwesenheit von Synaptotagmin 7 die synaptische Hemmung (Depression). Somit stellt es die effiziente und Frequenz-unabhängige Signalübertragung an Synapsen zwischen Korb- und Purkinjezellen sicher, so die Forscher.

Einzelne Korbzellen könnten dadurch die Aktivität von einzelnen Purkinjezellen kontrollieren. Letztere sind die einzigen, die Informationen aus dem Kleinhirn nach außen senden. "Synaptotagmin 7 hat also eine strategische Position inne, um den Informationsfluss in diesem motorischen Schaltkreis zu regulieren", meinen die Forscher. Eine ähnliche Rolle spiele es bei den Synapsen im Hippocampus, die GABA als Neurotransmitter verwenden. Diese Gehirnregion hat die Form eines Seepferdchens und ist für das räumliche Lernen zuständig.