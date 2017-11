NÖ Landtag beschloss vorzeitige Auflösung .

In Vorbereitung der NÖ Landtagswahl am 28. Jänner 2018 hat der niederösterreichische Landtag in seiner Sitzung am Donnerstag die vorzeitige Auflösung beschlossen. Landtagspräsident Hans Penz (ÖVP) appellierte eingangs an die Fraktionen, einen fairen Wahlkampf zu führen - als Wettstreit der Ideen, ohne Respektlosigkeiten.