Dass ein Geburtstagsfest von Erwin Pröll mit rund 3.500 Gästen auch eine politische Dimension hat, war klar. Und so wurde die Feier im Stift Göttweig auch als deutliches Zeichen für die Stärke des ÖVP-Landeshauptmannes und seines Landes gewertet. Was bei dem langen Fest zu seinem 70. Geburtstag – exakt wird er am 24. Dezember 70 Jahre alt – allerdings nicht zu hören war: Wie seine politische Zukunft aussieht. Ob er im Jahr 2018 noch einmal antritt oder nicht.

Dabei hatten etliche Gäste erwartet, dass Erwin Pröll bei seiner Rede in der Basilika des Stiftes diesbezüglich eine Ansage machen wird. Noch dazu, wo alle anderen ÖVP-Landeshauptleute und Burgenlands SPÖ-Landeschef Niessl gekommen waren. Weiters mehrere ÖVP-Minister und alle Landesparteien. Jene, die Landeshauptmann Erwin Pröll schon lange kennen, wussten allerdings, dass er ein Geburtstagsfest nie zu solch einer politischen Ansage nutzen wird. Womit da noch immer sein Satz aus dem NÖN-Sommergespräch gilt: Ein Antreten 2018 sei „durchaus möglich“.

„Der Herrgott hat’s ganz schön gut mit mir gemeint.“

Erwin Pröll bei seiner Ansprache in der Stiftsbasilika

Wofür er seine Rede am Ende der Festmesse in der Basilika allerdings nutzte: Sich für das bisherige Leben bei seinen Wegbegleitern – allen voran natürlich die Familie – zu bedanken. „Der Herrgott hat’s ganz schön gut mit mir gemeint.“ Wobei er auch darauf verwies, dass die Familie und die Wegbegleiter es möglich gemacht hätten, „die ärgsten Denunziationen durchzustehen“. In Anlehnung der seinerzeitigen Gerüchtekampagne in den sozialen Netzwerken.

Ein Zeichen war bei der Geburtstagsfeier auch, dass diese mit der Festmesse in der Stiftsbasilika begann. Zelebriert wurde die Messe von St. Pöltens Diözesanbischof Klaus Küng, die Predigt hielt der Herzogenburger Propst Maximilian Fürnsinn. Der verwies auf das Landesbewusstsein und die Identität, die Pröll Niederösterreich gegeben habe. Und auch darauf, dass der Landeshauptmann immer für die christlichen Werte eingetreten sei. Fürnsinn: „Ich kenne wenige Politiker, die da eine so klare Sprache sprechen.“ Was auch Bischof Küng bei seinen Abschlussworten betonte. Als Beispiele nannte er das Tauziehen um die Kreuze in den Kindergärten und Schulen und den Konflikt um Kommunionslieder in einer Volksschule. Bischof Küng lobte diesbezüglich die Handschlagqualität des Landeshauptmanns.

ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner erklärte beim Fest nach der Messe, dass Erwin Pröll „eine der wichtigsten Bastionen der österreichischen Volkspartei“ sei. Dass in Niederösterreich mit absoluter Mehrheit regiert werde, spreche für ihn und genauso für sein Team. Und Nationalbank-Präsident Claus Raidl lobte vor allen anderen Landeshauptleuten Niederösterreich als besonderen Wissenschaftsstandort.

Übrigens: Propst Maximilian Fürnsinn bezeichnete Pröll in seiner Predigt als „homo politicus“. Damit verbunden deutete er auch mehrmals an, dass dieser ruhig noch weitermachen könnte. Fürnsinn: „70 ist noch kein Alter für einen politischen Nachruf.“ Und: „Da sind schon noch ein oder zwei Legislaturperioden drinnen.“ Auch im Hinblick darauf, dass der Papst zur gleichen Zeit seinen 80er feierte. Bei der Gratulationstour im Festzelt wurde der Landeshauptmann genauso immer wieder angesprochen, dass er weitermachen sollte. Aber auch da ließ er sich nichts herauslocken – und antwortete mit einem Lächeln.