Eine Ausstellungseröffnung in Bruck an der Leitha wurde in der Vorwoche zu einem internationalen Treffen. Bis zu 5.000 Slowenen waren während des Ersten Weltkrieges bis zum Kriegsende im Jahr 1918 im Flüchtlingslager in Bruck untergebracht gewesen. Denen wird nun mit der Ausstellung gedacht. Außerdem erfolgte eine Kranzniederlegung an der Gedenkstätte.

Zu dem Festakt waren neben ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll und SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil noch die slowenische Verteidigungsministerin Andreja Katic und der slowenische Botschafter Andrej Rathen gekommen.

Ministerin Katic nahm die Eröffnung zum Anlass, um zu betonen, wie wichtig es sei, die Jugend zu unterstützen, damit diese Frieden schaffe. Landeshauptmann Pröll verwies auf die Notwendigkeit, sich mit der eigenen Geschichte kritisch auseinanderzusetzen.

„Wir tun das mit dieser Ausstellung und wir tun das künftig mit dem Haus der Geschichte, das ein Instrument sein soll, um unsere eigene Geschichte nie aus dem Herzen und aus den Augen zu verlieren“, so Pröll in seiner Rede.