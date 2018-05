Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist im Hohen Haus Gastgeber einer besonderen Gedenkveranstaltung: Mit dem „Gedenkakt gegen Gewalt und Rassismus“ wird am 4. Mai, dem morgigen Freitag, an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Gedenkrede im Zeremoniensaal der Hofburg, dem Ausweichquartier während der Sanierung des Parlamentsgebäudes zumindest bis 2020, hält der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier.

Dieser Gedenkakt lag schon Sobotkas Vorgängerinnen Doris Bures (SPÖ), die jetzt Zweite Nationalratspräsidentin ist, und der verstorbenen Ex-Präsidentin Barbara Prammer (SPÖ) besonders am Herzen. Mit der Veranstaltung im Hohen Haus erfolgt de facto die Einstimmung auf die Gedenkfeier im ehemaligen Konzentrationslager im oberösterreichischen Mauthausen, bei der an die Befreiung der Gefangenen im Mai 1945 erinnert wird. Diese jährliche Gedenkfeier findet heuer am kommenden Sonntag, 6. Mai, statt.

Jugendprojekt zur Gedenkstätte Mauthausen

Barbara Glück, die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, wird bei der Veranstaltung morgen, Freitag, in der Hofburg das Jugendprojekt „Dialog des Erinnerns. Geschichten brauchen Stimmen“ präsentieren. Zu Wort kommt in einem Interview auch die Zeitzeugin Lucia Heilman.

Junge Autorinnen und Autoren lesen aus Texten, in denen sie Biografien von Opfern des Nationalsozialismus mit der Gegenwart verknüpfen. Musikalisch wird der Gedenkakt von Musikerinnen und Musikern der Universität für Musik und Darstellende Kunst begleitet.