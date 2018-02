Nach sechs Verhandlungsrunden und zwei Tagen Warnstreik vor gut einer Woche kam es in der Nacht auf Samstag nun doch zu einer Lohn-Einigung in der Sozialwirtschaft. Die rund 100.000 Beschäftigten in den Sozialorganisationen erhalten 2,5 Prozent mehr Gehalt, damit Bezieher niedriger Einkommen mehr erhalten, gibt es aber jedenfalls 48 Euro mehr. Das bedeutet lautet ÖGB teilweise Erhöhungen von mehr als drei Prozent. Die Lohnerhöhung gilt rückwirkend mit 1. Februar 2018.

Gleichzeitig wurden weitere Verbesserungen für Mitarbeiter in den Sozialeinrichtungen und Vereinen bei den Kollektivvertragsverhandlungen paktiert. Alle Beschäftigten, die bereits zumindest fünf Jahre in einem Unternehmen arbeiten, erhalten einen Arbeitstag zusätzlich als Urlaubstag.

Weitere Verbesserungen im Pflegebereich

Im Pflegebereich gibt es noch Vergünstigungen. Pflegeassistenten bekommen ab 1. Oktober dieses Jahres 20 Euro mehr und ab 1. Oktober 2019 nochmals 10 Euro mehr Gehalt. Pflegefachassistentinnen werden künftig in der Verwendungsgruppe 6 eingestuft und erhalten heuer ab Oktober 30 Euro mehr und ab 1. Oktober weitere 30 Euro mehr Lohn. Diplomierte Krankenpflegerinnen bekommen heuer ab Oktober 50 Euro mehr und ab Oktober 2019 nochmals 50 Euro mehr.

Verbesserungen sind für Teilzeitkräfte paktiert. Sie erhalten früher Überstundenzuschläge. Ohne Zuschläge darf Gehalt nur unter der Grenze von 16 Stunden in einem Durchrechnungszeitraum ausbezahlt werden. Darüber hinaus werden Zuschläge fällig. Die Gewerkschaftsverhandler sehen den Abschluss als Erfolg der Protestaktionen, das Thema Arbeitszeitverkürzung bleibe künftig auf der Agenda.