Wenige Tage vor seiner Ablöse beim ÖVP-Bundesparteitag 2011 hatte Ex-Vizekanzler Josef Pröll in seinem Weinkeller in Radlbrunn (Bezirk Hollabrunn) den Chefredakteuren der Bundesländerzeitungen ein Abschlussinterview gegeben. Fünf Jahre danach äußerte er sich in dieser Runde – mittlerweile als Chef der Raiffeisen-Tochter Leipnik-Lundenburger – erstmals wieder öffentlich über Politik. Diesmal als „einfaches Parteimitglied, das sich freut und leidet“.

Das Leid machen für ihn Umfragewerte aus. Die Freude ist die Hoffnung, dass sich ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gefestigt habe und man spüre, dass er Freude an der Politik zurückgewonnen hat. Und dass es in der Mannschaft mit Sebastian Kurz einen gebe, der eine ganz große Begabung sei. Pröll: „Als Fußballfan sage ich: Es braucht hier im Team ein Zusammenspiel.“ Wobei er sich bezüglich der konkreten Rollen der beiden nicht äußern will. Pröll: „Noch einmal: Ich bin völlig heraußen, ich mische mich nicht ein.“

"Ich habe versucht es vielen recht zu machen"

Als seinen größten Fehler in seiner Zeit als Bundesparteichef und VP-Vizekanzler sieht Josef Pröll in der Retrospektive folgenden: „Der größte Fehler war sicher, dass ich mich nach einigen Jahren als Finanzminister, nach Offensiven und Erneuerung, etwa bei der Transparenzdatenbank, zu sehr verbogen habe – auch gegenüber Leuten in der eigenen Partei. Ich habe zu viel Rücksicht genommen: auf die Lehrergewerkschaft, auf das eine oder andere Bundesland mit seinen Interessen. Ich habe versucht, es vielen recht zu machen und zu wenig forsch den Stürmer herausgestellt.“

Gefragt wurde Josef Pröll auch, ob man die Amtszeit der Landeshauptleute beschränken sollte. Seine Antwort: „Nein. Ich setze auf die Weisheit der handelnden Personen. Es muss doch für jeden Führungsverantwortlichen eine Freude sein, seinen Nachfolger aufzubauen.“ Und dann kam auch noch die Frage, ob er selbst vielleicht seinem Onkel, Landeshauptmann Erwin Pröll, in NÖ nachfolgen könnte. Josef Pröll: „Nein. No way back to politics. Aber auch für Erwin Pröll gilt: Die Klärung seiner Nachfolge ist eine Schlüsselfrage, um als Land und Partei weiterhin Erfolg zu haben.“