„Wenn Sie mich als Gesundheitsministerin fragen, natürlich Ja“: Die freiheitliche Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein macht kein Hehl daraus, dass sie für eine eigene Zuckersteuer in Österreich eintritt. Allerdings wird es in Österreich dennoch nicht so rasch zur Einführung kommen. Denn innerhalb der Bundesregierung ist diese Idee, mit der man in anderen Ländern überhöhten Beimengungen von Zucker etwa auch in Softdrinks für Kinder begegnen will, „kein Thema“, wie die Ministerin bestätigte.

In Großbritannien, wo es die Zuckersteuer gibt, hat diese bereits bei den Erzeugern von Getränken ein Umdenken bewirkt. Um sich höhere Steuern zu ersparen, haben die Getränkehersteller den Zuckeranteil deutlich zurückgefahren.

Die Gesundheitsbehörden hoffen jedenfalls, zu verhindern, dass Kindern künftig vermehrt Getränke mit einem geringeren Zuckeranteil angeboten wird und Mädchen und Burschen diese damit zu trinken bekommen. Denn die teils drastisch hohen Zuckeranteile in Lebensmitteln gelten als ein Grund unter anderem für steigende Fettleibigkeit schon im Kindesalter und späteren Langzeitfolgen für die Gesundheit.

Neue Steuer steht nicht im Regierungsabkommen

Gesundheitsministerin Hartinger-Klein hat eine entsprechende Steuerlösung für zu viel Zucker vorerst offensichtlich auch nicht geplant. Die FPÖ-Politikerin verweist darauf, dass dieses Vorhaben nicht im Regierungsprogramm festgeschrieben sei. Demnach dürfte es in dieser Legislaturperiode bis 2023 auch zu keiner Einführung einer eigenen Zuckersteuer kommen.

Allerdings wäre noch eine Möglichkeit offen. Denn für das Jahr 2020 peilt die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung eine nächste Etappe der Steuerreform.

Diese dient allerdings vor allem einer weiteren Entlastung der Österreicher. Im Zuge einer Strukturreform könnten theoretisch auch neue Akzente zur Gesundheitsförderung gesetzt werden. Wahrscheinlich ist das aber nicht. Selbst eine weitere Erhöhung der Tabaksteuer, wie es sie in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat, ist derzeit kein Thema.