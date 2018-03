Arbeitsmediziner und Sozialexperten fordern in den Betrieben mehr Prävention, aber auch bei der Rehabilitation neue Anstrengungen und Wege, um vor allem psychischen Krankheiten schneller und besser zu heilen.

In Niederösterreich gehen immer mehr Versicherte wegen psychischer Erkrankungen wie Überlastungssyndrom in den Krankenstand. Gerade in diesen Fällen dauert die Berufspause im Durchschnitt besonders lang. In ihrem eigenen Interesse müssten daher Unternehmen stärker daran interessiert sein, Krankheiten aufgrund zunehmender Belastung im Arbeitsleben, zu verhindern. Für Gesundheitsexperten ist das einer der notwendigen Sprünge, die künftig in der Gesundheitspolitik gemacht werden müssen.

Dem Thema „Qualitätssprünge im Gesundheitswesen“ war jetzt auch eine Diskussionsrunde der „Denkwerkstatt St. Lambrecht“, die ihren Namen von einem jährlichen Treffen hochkarätiger Fachleute im steirischen Stift St. Lambrecht ableitet, im Haus der Industrie in Wien gewidmet. Einer der Hauptvorschläge bei der Veranstaltung war, endlich eine umfangreiche nationale Präventionsstrategie zu entwickeln, in der auch die betriebliche Gesundheitsvorsorge breiten Raum einnimmt.

Prävention wird für Betriebe immer wichtiger

Ausdrücklich wurde eine solche nationale Präventionsstrategie von Eva Höltl, Gesundheitsexperten in der Erste Bank, verlangt. Man sei sich zwar schon lange einig, dass Prävention wichtig sei. Die Realität hinkt allerdings seit Jahrzehnten den Ansprüchen hinterher. Es gebe wenig Klarheit, wer was machen solle, wer was bezahlt und wie die Qualität gesichert und kontrolliert wird, beklagte sie.

In die gleiche Kerbe schlug Martina Rosenmayr-Khoshideh von der Industriellenvereinigung. Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung mit niedrigerer Geburtenrate in Österreich und des akuten Fachkräftemangels sei Gesundheitsvorsorge in den Betrieben besonders wichtig, warnte sie. Dies sei daher auch „ein wichtiges Anliegen“ der Industrie.

Für Sozialexpertin Monika Weissensteiner von der Wiener Arbeiterkammer muss bei allen Bemühungen jedenfalls der Arbeitnehmer und damit der Mensch im Mittelpunkt stehen. Für sie gibt es speziell bei der Prävention gegen psychosoziale Erkrankungen beträchtlichen Handlungsbedarf in Österreich. Im Hinblick auf die hohe Zahl an Frühpensionen wegen Invalidität beziehungsweise zum starken Zugang zu Rehabilitationsgeld müsse die psychosoziale Versorgung ausgebaut werden, forderte Weissensteiner.

Arbeitsmedizin ist Anforderungen nur teils gewachsen

Walter Pöltner, früher Sektionschef im Sozialministerium, nunmehr führender Mitstreiter in der „Denkwerkstatt St. Lambrecht“, machte eindringlich darauf aufmerksam, dass sich nicht nur die Arbeitswelt verändert habe. Das gleiche gelte auch für die Krankheiten im Zusammenhang mit dem Berufsleben.

Allergien und vor allem psychische Erkrankungen bildeten neue Herausforderungen für das Sozial- und Gesundheitssystem. Es wäre seiner Ansicht nach längst notwendig, darauf mit „rechtzeitiger“ Prävention zu reagieren, für Krankenbehandlung und Rehabilitation müssten neue Regelungen gefunden und durchgesetzt werden, mahnte der Sozialexperte. Denn derzeit sei die Arbeitsmedizin in Österreich, so lautete der Befund Pöltners, den neuen Aufgaben nur teilweise gewachsen, sie müsse ausgebaut und modernisiert werden.