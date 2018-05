Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung bereitet noch strengere Bestimmungen im Asyl- und Fremdenrecht vor. Spitalsärzte werden unter anderem darin verpflichtet, das Bundesamt für Asylwesen zu informieren, wenn eine Entlassung eines Patienten, dem eine Abschiebung in sein Heimatland droht, zu melden. Das sieht Gesetzesentwurf von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der der NÖN vorliegt, vor. Damit wird die ärztliche Verschwiegenheitspflicht durchlöchert.

Der behandelnde Spitalsarzt wird mit der Gesetzesänderung verpflichtet, dem Bundesamt für Asyl- und Fremdenrecht, den bevorstehenden Entlassungstermin eines betroffenen Patienten, dem eine Abschiebung bevorsteht, zu melden. Vielen Krankenhäusern und Spitalsärzten dürfte bisher nicht bekannt sein, dass diese teilweise Aufhebung der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht in bestimmten Fällen bevorsteht. Dies betrifft Fremde und Asylwerber, gegen die bereits ein Abschiebeverfahren eingeleitet worden ist, wenn es nicht möglich ist, den Betroffenen in die Heimat abzuschieben, weil er sich in einem österreichischen Krankenhaus aufhält.

Gesundheitsministerium hat Durchbrechen der ärztlichen Schweigepflicht „zur Kenntnis genommen“

In Namen von Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, die wie Innenminister Kickl für die FPÖ in der Bundesregierung ist, gibt es für diese Maßnahme die Zustimmung des Gesundheitsressorts. In den Erläuterungen werde eine „umfassende Begründung“ für eine derartige Ausnahme von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht angeführt, wird in der Stellungnahme des Gesundheitsministeriums zu Kickls Gesetzesentwurf betont. Dies werde von Seiten des Gesundheitsministeriums, das für das ärztliche Berufsrecht zuständig ist, „zur Kenntnis genommen“, heißt es in dem Schreiben aus Hartinger-Kleins Ressort.

Schon unmittelbar bei Vorlage des Gesetzesentwurfs des Innenministeriums für erneut strengere Bestimmungen im Asyl- und Fremdenrecht hatte es heftige Kritik von Nicht-Regierungsorganisationen und Amnesty international gegeben. Im Gegensatz zu der Debatte darüber ist die teilweise Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht, um Asylsuchende leichter abschieben zu können, öffentlich praktisch kaum thematisiert worden.