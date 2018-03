Bei den Bediensteten in Österreichs Gefängnissen rumort es, weil nach wie vor Personal fehlt. Insgesamt 200 Planstellen sind nicht besetzt, wie der Vorsitzende der Justizwachegewerkschaft, Albin Simma, im Gespräch mit der NÖN beklagt.

Faktum sei, dass es nur laut Papier mit knapp 3500 Planstellen so viele wie noch nie gebe, räumt er ein. Aber für die tatsächliche Besetzung dieser Posten müssten erst die entsprechenden Mitarbeiter ausgebildet werden.

Bei der Justizwache sieht damit die Situation etwas anders aus als bei Richtern und Staatsanwälten, wo die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, zuletzt im Zusammenhang mit den Budgetverhandlungen das Fehlen von 40 Richterposten scharf kritisiert hat. Bei der Justizwache sind für heuer 75 Planstellen zusätzlich und weitere 100 Ausbildungsplätze vereinbart worden. Damit seien in Summe rund 500 Planstellen zugesichert worden, rechnet Simma vor.

Eine Werbeoffensive läuft

Das Problem bei der Justizwache ist aber, dass im Dienstbetrieb fast 200 Planstellen nicht besetzt seien. „Das ist schon einmal ein Chaos“, beschreibt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Justizwache im NÖN-Gespräch die Lage mit drastischen Worten.

Zwar ist eine Werbeoffensive des Justizministeriums gestartet worden. Aber die Ausbildung dauere immerhin ein Jahr. „Es ist alles recht und schön, das auf dem Papier zu haben“, sagt Simma. Aber: „Die Aufgabe wird sein, diese Leute auszubilden.“

Dank am Minister Moser

Ausdrücklich lobt der Chef der Justizwachegewerkschaft den amtierenden, von der ÖVP gestellten Justizminister Josef Moser: „Danke an den Bundesminister, dass er sich eingesetzt hat.“ Es gehe jetzt darum, die Lücken, die in der Vergangenheit beim Personal in den Haftanstalten entstanden seien zu füllen.

Es werde „hat gearbeitet“, dass die „Versäumnisse“ früherer Ressortführungen nun beseitigt werden. Dabei sei jetzt die Dienstbehörde gefordert, um den Fehlbestand in den kommenden fünf Jahren auszugleichen. Schließlich gebe es wie in anderen Ministerien gleichzeitig auch Pensionierungen von Beamten.

Immerhin werden in Österreichs Gefängnissen mit mehr als 8000 Häftlingen ständig Rekordwerte verzeichnet. Dazu kommt laut Gewerkschaft der Umstand, dass die Justizwache mit wachsenden Schwierigkeiten durch einen Teil der Insassen konfrontiert sei.